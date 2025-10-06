La Carlos III abre el curso con 3.500 plazas de intercambio con universidades extranjeras

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha iniciado el nuevo curso académico con cerca de 850 convenios con 478 universidades -292 europeas y 186 no europeas- para la habilitación de más 3.500 plazas de intercambio de estudiantes de grado, máster y doctorado.

"Estos convenios van a posibilitar que más de 3.500 estudiantes realicen este curso una estancia académica en el extranjero", han destacado desde la universidad en una nota, donde explican que con algunas de estas universidades tienen, además, convenios en varias áreas de estudios.

De los convenios que tiene la UC3M, más del 75% pertenecen al programa Erasmus, a través del cual la universidad tiene acuerdos con 26 países de la Unión Europea. Además, tiene convenios con otros países del continente europeo como Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noruega, Suiza, Turquía y Reino Unido.

Convenios no europeos

En cuanto a movilidad no europea, en septiembre se han firmado acuerdos de intercambio académico con la Universidad de Michigan, la Escuela de Negocios Goizueta de la Universidad Emory y la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos, la Universidad de Buenos Aires de Argentina, la Universidad de Mapua en Filipinas y el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST).

De esta manera, los más de 850 convenios con universidades internacionales van a permitir ofrecer este curso académico más de 3500 plazas al alumnado UC3M para realizar una estancia académica de cuatrimestre o un curso completo con algunas de las prestigiosas universidades con las que la UC3M tiene acuerdos.

Por otro lado, desde la UC3M recuerdan que hace unos días dos de sus investigadores ha obtenido ayudas ERC Starting Grant en la última convocatoria del Consejo Europeo de Investigación (ERC), unas subvenciones destinadas a jóvenes investigadores con trayectorias científicas prometedoras que quieran poner en marcha sus proyectos.

Proyectos de investigación

El primero de los proyectos que recibirá una de estas ayudas es el proyecto ASTROCODE (Unravelling the Astrocytic Code: Investigating the Role of Astrocytes in Information Processing), dirigido por Mario Martín-Fernández, que busca desentrañar el papel de los astrocitos en las funciones cognitivas del cerebro.

El segundo proyecto financiado, ActivEAR (Watts in my ear? Unravelling the power source of mammalian hearing), está liderado por Francesco Gianoli y se centra en un misterio clave de la fisiología: descubrir la fuente energética de la audición.