Las bajas tarifas de BiciMad atraen a los riders: Madrid estudia prohibir o encarecer este uso

Los riders estarían aumentando el uso de BiciMad, el alquiler municipal de bicicletas, para su actividad lucrativa. Eso es algo ilegal, según denuncia el Ayuntamiento de Madrid, que estudia la posibilidad de establecer una tarifa especial para el uso de este servicio por parte de este tipo de repartidores.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha explicado que BiciMad es un servicio municipal que está dirigido únicamente a personas particulares: para "actividad económica" o negocios privados está prohibido.

"Hemos detectado que ha habido un incremento como consecuencia de las bajas tarifas de BiciMad, que hace atractivo para los riders utilizarlo en vez de usar su propia bicicleta", ha asegurado Carabante en declaraciones a los medios en un acto en la Universidad Complutense de Madrid. En este sentido, ha asegurado que ya están trabajando con la EMT para ver qué posibilidades tienen de prohibir este uso, "que no está permitido". También estudiarán alternativas, como un incremento de la tarifa para este tipo de empleos.

Por su parte, la EMT ha señalado que iniciarán próximamente una campaña de vigilancia para el seguimiento de estas actividades. "De acuerdo a esos resultados, se aplicarán actuaciones para desincentivar el uso para actividades comercial", han señalado.

El problema con este uso profesional, ha recalcado Carabante, es que disminuyen la oferta de bicicletas que hay disponibles para los desplazamientos habituales de la población.

Más ubicaciones

Además, Carabante ha anunciado que están estudiando la ampliación del servicio de BiciMad a más ubicaciones. "Estamos trabajando con el Consorcio [Regional de Transportes de Madrid] para que haya una red más amplia de bicicletas, especialmente para utilizar entre las propias facultades o universidades", ha resaltado.