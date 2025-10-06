Ayuso, sobre el registro de objetores al aborto: "Estigmatizar a un profesional no es propio de una democracia liberal"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy que no dará una respuesta inmediata al requerimiento realizado por el presidente del Gobierno a cuatro comunidades autónomas, Madrid entre ellas, en el que las impele a crear el registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos a que obliga la Ley 27201, reformada en 2023. "Ya veremos lo que le voy a ir contestando", ha asegurado en un acto en Leganés a preguntas de la prensa. "Para una carta que escribe me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera", ha despachado.

Ayuso ha manifestado, no obstante , su oposición a la medida en términos inequívocos. "Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persigue a nadie por abortar o por no hacerlo", ha apuntado.

El debate en torno al aborto se ha reabierto en toda España después de que la pasada semana el PP apoyara en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid una moción impulsada por Vox para que en los espacios de saludo y de igualdad del consistorio se informara de un llamado "síndrome postaborto" que entre otras consecuencias, dice el texto, puede ocasionar "depresión, ansiedad, culpabilidad, alteraciones del sueño, aislamiento social o, por el contrario, salir sin parar, trastornos de la conducta alimentaria, ataques de pánico, consumo de alcohol y drogas...".

El propio alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida intentó salir al paso dos días después al asegurar que el síndrome postaborto no es "una categoría científica reconocida" y afirmar que no se obligará a los profesionales a informar sobre el mismo y que solo se transmitiría información "veraz".