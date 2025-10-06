Arranca la nueva campaña de los viajes del Imserso: así puedes solicitar tu viaje desde Madrid

Nueva temporada en los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Los mayores de nuestro país ya pueden solicitar su reserva para este programa de turismo social, que permite disfrutar a este sector de la población de estancias y vacaciones subvencionadas, con precios asequibles y múltiples servicios incluidos como alojamiento, seguro y transporte. Este año se ofertan un total de 879.213 plazas, en un sistema de reservas escalonado que contará con más de 2,8 millones de cartas de acreditación.

Todos los interesados se preguntan cómo, cuándo y dónde pueden solicitar su próxima aventura en un servicio público de viajes que lleva activo cuatro décadas. El calendario de reservas es muy ajustado y cuenta con una gran demanda, por lo que para los pensionistas madrileños es importante anotar los detalles del proceso.

Dónde y cómo reservar tu plaza del Imserso en Madrid

En el caso de la Comunidad de Madrid, los mayores cuentan con varias opciones para solicitar su viaje. La alternativa más habitual es la de acudir a una agencia de viajes autorizada de la región para cumplir con los trámites. En ellas, basta con presentar el DNI para formalizar la reserva. Otra opción es hacerla de forma telemática a través de los sitios web oficiales de www.turismosocial.es -- para salidas a la costa y escapadas culturales -- o www.mundicolor.es para los viajes a la costa insular. En este caso, será necesario introducir el DNI y la acreditación facilitada en la carta que previamente habrás recibido si has rellenado tu inscripción anual al programa.

Al formalizar la reserva, será necesario abonar un anticipo del 20% del importe total del viaje. El resto del pago se realizará 45 días antes de la salida.

Sistema de preferencia

El Imserso confirma las reservas en función de la condición del solicitante: preferente o no preferente. Esto se define a través de un sistema de puntos que mide la edad del individuo en cuestión, su grado de discapacidad, su situación económica, su participación en campañas previas o si pertenece a familia numerosa. Si quieres conocer más detalles sobre esta puntuación, puedes consultar el siguiente enlace.

Los solicitantes preferentes pueden comenzar a reservar su viaje este miércoles, 8 de octubre. Los no preferentes lo podrán hacer al día siguiente. La hora exacta viene indicada en la carta de cada usuario, con el fin de evitar aglomeraciones y fallos informáticos.