La arepa conquista Madrid: el III Campeonato de la Comunidad celebra la fusión cultural y la creatividad gastronómica

Madrid se consolida como capital de la integración culinaria con la celebración del III Campeonato de Arepas de la Comunidad de Madrid, evento que ha puesto el broche de oro a la octava edición de La Ruta de la Arepa, en el marco del Festival Hispanidad 2025. La cita ha confirmado el papel de la arepa como emblema del mestizaje gastronómico y símbolo de creatividad sin fronteras.

La Cachapera reconocida en la categoría tradicional como la mejor arepa en el campeonato de 2025. / Instagram

El certamen, celebrado en el MOM Culinary Institute, reunió a los mejores exponentes de este plato icónico de la cocina latinoamericana. En una final reñida, La Cachapera fue reconocida, por segundo año consecutivo, esta vez en la categoría tradicional, mientras que Majo’s se impuso en fusión, evidenciando la versatilidad de la arepa como base de propuestas contemporáneas que unen culturas y estilos.

La arepa Majo’s se impuso en la categoría fusión en el III concurso de arepas de Madrid. / Instagram

Durante más de tres semanas, del 13 de septiembre al 6 de octubre, una veintena de restaurantes madrileños ofrecieron versiones únicas de la arepa, desde las más clásicas hasta las más innovadoras. La iniciativa ha permitido recorrer Madrid a través de un itinerario de sabores que reflejó la diversidad y el talento gastronómico de la ciudad.

La programación incluyó actividades paralelas como una cata after office con maridaje de cervezas artesanales y tapas caribeñas, así como un brunch temático patrocinado por Goya, que llevó la experiencia arepera a distintos rincones de la capital.

Bajo el lema Madrid sabe a arepa, esta edición destacó la capacidad del plato elaborado con harina precocida de maíz para adaptarse a distintas tradiciones culinarias. En esta ocasión, participaron propuestas inspiradas en las cocinas de Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, Italia, Japón, México y España, en una muestra de creatividad y diálogo entre culturas.

Con el respaldo institucional de la Comunidad de Madrid, La Ruta de la Arepa se ha consolidado como una plataforma que une gastronomía, cultura y emprendimiento. Su evolución a lo largo de ocho ediciones ha contribuido a posicionar a la capital como un referente en innovación culinaria y como punto de encuentro entre cocineros, emprendedores y amantes del buen comer.

En Madrid, la arepa ya no es solo una receta tradicional: es una historia compartida, un vehículo de integración y un símbolo de cómo la gastronomía puede construir puentes entre sabores, países y personas.