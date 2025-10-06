De la arepa al asado: esta es la guía con 200 restaurantes que une a Madrid e Iberoamérica

Madrid huele a asado, a cilantro fresco, a maíz tostado y a guiso lento. Huele a hogar, pero también a viaje. Con motivo de Hispanidad 2025, la Comunidad de Madrid pone en marcha una guía inédita que invita a recorrer bocado a bocado la inmensa diversidad culinaria de Iberoamérica. Doscientos restaurantes, repartidos por toda la región, se convierten en embajadas del sabor de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Toda una travesía que comienza en un mapa interactivo y termina en una mesa compartida.

Porque más allá de los límites geográficos, lo que une a Madrid con América Latina son los sabores que cruzaron el Atlántico siglos atrás, y que hoy vuelven transformados, enriquecidos y reinventados en forma de arepa, ceviche, empanada, pupusa o feijoada.

"Además de la lengua, nos unen sabores compartidos desde hace siglos con el intercambio de productos gastronómicos que han favorecido una auténtica cultura culinaria, en este caso a través del fuego de una parrilla", señaló Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, durante la presentación de la guía este lunes en la capital.

El escenario elegido no pudo ser más simbólico: Piantao, el templo madrileño del asado porteño. Allí, los parrilleros Javier Brichetto, argentino, y Iñaki Gorrotxategi, español, ofrecieron un encuentro entre brasas que fue, más que una demostración culinaria, una conversación entre fuegos. Un diálogo entre la leña de encina y el quebracho, entre el punto argentino y el temple vasco.

Mientras el humo dibujaba remolinos sobre los cortes de carne, el público entendía que la gastronomía es también una forma de diplomacia. Un lenguaje universal hecho de ingredientes, técnica y emoción. Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia regional de Turismo 2023-2026, que busca reforzar la imagen de la Comunidad de Madrid como un destino donde la cultura se saborea.

'Establecimiento colaborador'

Los 2.000 ejemplares de la guía, disponibles en oficinas de turismo y establecimientos, llegarán acompañados de una pegatina que identificará a cada "establecimiento colaborador". En ellos, los comensales podrán hacer una ruta que atraviesa no solo la capital, sino también Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Getafe, Leganés, Majadahonda, Parla, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.

Cada parada será una invitación a un acento distinto, a un modo de cocinar el tiempo. Desde un ajiaco colombiano que reconforta el alma hasta un asado uruguayo que exige pausa. Desde un lomo saltado peruano que se saltea a ritmo de wok hasta una ropa vieja cubana que cuenta historias de ida y vuelta.

Madrid, como capital de todas las Hispanidades, se convierte así en un mantel común donde caben las recetas de quince países y el espíritu de millones de cocineros anónimos que han hecho de su cocina una forma de identidad.mComo diría un buen parrillero, la comida no se hace con prisa, sino con respeto. Y eso es precisamente lo que propone esta guía: detenerse, oler, probar y reconocer que en cada plato hay una memoria compartida.