La AEMET pronostica una semana con variantes en Madrid: esta es la predicción

Otoño suele ser, por lo general, época de inestabilidad en lo que al clima se refiere. Las temperaturas crecen y decrecen varios grados de un día para otro, alternando en Madrid los días de manga corta con los de chaquetón. Este año, además, los meteorólogos han insistido desde el principio en que el otoño será cálido y seco, por lo que estos episodios de calor moderado -- como el vivido la semana pasada -- podrían hacerse frecuentes, al menos, durante este mes de octubre.

Tras unos días donde los termómetros rozaron los treinta grados en la capital, los madrileños experimentaron este domingo un descenso moderado de temperaturas que llevó las máximas por debajo de los veinticinco grados. Este lunes los valores no superarán los veintiséis en todo el día, registrándose las marcas más altas en Alcalá de Henares y en Aranjuez. El cielo será poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas. El viento, prácticamente, no soplará en la Comunidad de Madrid, exceptuando alguna brisa procedente del nordeste.

Este martes, vuelven a subir las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado este martes como el día en el que esas altas temperaturas de la semana pasada regresarán a Madrid. En localidad como la mencionada Alcalá de Henares, Collado Villalba o Fuenlabrada el mercurio podría alcanzar los treinta grados, una temperatura totalmente anómala para el mes de octubre.

Según los expertos, esta situación se mantendrá durante un par de jornadas. Tras ello, los termómetros volverán a caer por debajo de los veinticinco grados centígrados, de cara al fin de semana. Cabe esperar, por tanto, que el Día de la Hispanidad esté marcado por un tiempo agradable que permita disfrutar del tradicional desfile militar en el Paseo de la Castellana.