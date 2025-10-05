María Vico, periodista y escritora: "La televisión es como una droga, engancha"

¿De dónde le viene la afición por buscar planes?

Me gusta mucho hacer planes con mi familia y siempre estoy buscando sitios nuevos para ir a comer o cenar, ver un espectáculo, comprar algo especial…

¿Cuál es el objetivo de este proyecto?

Un día pensé: "¿Por qué no compartirlos con otras personas? Creé un perfil en Instagram para, de alguna manera, ayudar a la gente que, como yo, busca planes especiales.

¿Suele probar los planes que ofrece?

Siempre. No podría recomendar a nadie algo que no me ha gustado. Además, creo que sería muy difícil hacer un reel de Instagram fingiendo que algo te gusta, cuando en realidad no es así. Se notaría.

Nunca imaginé que escribir ficción me iba a resultar tan apasionante. Es una especie de terapia, me relaja y me desestresa

¿Cuál es el plan que más le ha sorprendido?

Ha habido más de uno. Me dejó muy impactada un restaurante en el que los camareros, mientras te servían la cena, cantaban ópera y zarzuela. Fue una experiencia muy especial y algo que nunca había vivido.

Además, este año se ha lanzado a la escritura de novelas, ¿no?

Así es. El pasado mes de mayo publiqué mi primera novela con La Esfera de los Libros. Se llama Escribo el momento. Nunca imaginé que escribir ficción me iba a resultar tan apasionante. Cuando escribo tengo una sensación muy similar a cuando leo; me evado de mi mundo para sumergirme en el de otros. Es una especie de terapia para mí. Me relaja y me desestresa.

Periodista y escritora, María Vico también está detrás de la cuenta de Instagram Planes Especiales. / Alba Vigaray

¿Sobre qué trata su libro?

Es la historia de Alejandra, una periodista que desde su adolescencia escribe un diario. Cuando llega a ser una mujer madura, se enamora de un hombre que esconde un gran misterio. Gracias a esos cuadernillos, la protagonista consigue descubrir el gran enigma que envuelve a su amado y consigue evitar que su historia de amor tenga un final fatal.

¿Guarda usted algún cuaderno antiguo que revise de vez en cuando?

Guardo todos los diarios que escribí a lo largo de varios años, en mi etapa de estudiante en el instituto. De hecho, releer años después estos cuadernillos fue lo que me inspiró para escribir esta novela. Aunque no es autobiográfica, Alejandra tiene mucho de mí. El personaje está inspirado en muchos hechos y vivencias que han formado parte de mi adolescencia y juventud.

Estoy escribiendo una segunda novela que espero vea la luz el próximo año

¿Siente la escritura muy ligada a su profesión de periodista?

Mucho. Es una de las bases de mi profesión. Llevo toda mi vida escribiendo, ya sean noticias, guiones de programas, presentaciones…

Ha presentado programas, concursos e informativos de televisión. Si tuviese que escoger uno, ¿en qué formato se siente más cómoda?

En el magazine. Me encantan los formatos que abarcan la actualidad en todas sus vertientes. Poder hablar de política, de sucesos o corazón en un mismo programa.

¿Y qué tiene la televisión que tanto le atrae?

Eso es una incógnita. Ni yo misma lo sé. La televisión es un medio muy duro y cruel. Se disfruta y se sufre a partes iguales. Más de una vez he pensado en dejarlo y dedicarme a algo más tranquilo y estable. Pero es como una droga, engancha.

Le gusta mucho comunicar sea como sea. ¿Cuál será su próximo reto?

Estoy escribiendo una segunda novela que espero vea la luz el próximo año. Y dándole forma a un proyecto muy ilusionante que tengo en mente desde hace ya algún tiempo. Espero que muy pronto sea una realidad.