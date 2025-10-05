Madrid se prepara para bailar con Gloria Estefan: estas son las calles cortadas por la Hispanidad 2025

Madrid activará este domingo 5 de octubre un amplio dispositivo de seguridad y movilidad con motivo del concierto gratuito de Gloria Estefan en Colón y la Cabalgata de la Hispanidad 2025. La Gran Vía y varias calles del centro permanecerán cerradas al tráfico durante la tarde.

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha este domingo 5 de octubre un plan especial de movilidad por la celebración de los dos actos principales de la Hispanidad 2025: el concierto de Gloria Estefan en la Plaza de Colón y la Gran Cabalgata de la Hispanidad, que recorrerá la Gran Vía entre las 18:00 y las 22:00 horas. El dispositivo incluye cortes de tráfico, desvíos de autobuses, cierre de accesos de Metro y restricciones de aparcamiento en todo el entorno del distrito Centro.

Cortes de tráfico en el centro de Madrid

La Gran Vía permanecerá completamente cerrada al tráfico entre las 16:00 y las 22:00 horas, coincidiendo con el desfile. Además, se registrarán restricciones y cortes parciales desde la mañana en calles aledañas.

Calles afectadas:

Alcalá , entre Cibeles y Gran Vía (de 16:00 a 23:00 horas).

, entre Cibeles y Gran Vía (de 16:00 a 23:00 horas). Princesa , San Leonardo y Cuesta de San Vicente (de 16:00 a 21:30 horas).

, y (de 16:00 a 21:30 horas). Reyes y Maestro Guerrero , en la zona de Plaza de España (de 7:00 a 2:00 horas del lunes).

y , en la zona de Plaza de España (de 7:00 a 2:00 horas del lunes). Reina, Víctor Hugo, Marqués de Valdeiglesias, Infantas y Barquillo (de 9:00 a 24:00 horas).

El Ayuntamiento recomienda evitar el vehículo privado y recuerda que los horarios pueden modificarse según las necesidades del operativo.

Accesos peatonales y zonas habilitadas

Los asistentes podrán acceder a la zona del desfile a través de las calles Alcalá, Hortaleza, Montera, Fuencarral, Callao, Jacometrezo, San Bernardo, Plaza de España y Princesa. Durante el evento habrá pasos peatonales controlados y seis áreas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR).

Transporte público: Metro, EMT y Cercanías

El Ayuntamiento recomienda usar el transporte público para desplazarse por el centro.

Metro: estaciones cercanas en Callao, Sol, Gran Vía, Banco de España y Plaza de España , aunque algunos accesos permanecerán cerrados temporalmente .

estaciones cercanas en , aunque algunos accesos permanecerán . Autobuses EMT: las líneas que circulan por Gran Vía, Alcalá y Plaza de España sufrirán desvíos y modificaciones durante la jornada.

las líneas que circulan por sufrirán durante la jornada. Cercanías: las estaciones de Sol y Recoletos operarán con normalidad.

las estaciones de y operarán con normalidad. BiciMAD: permanecerá operativo, salvo cierres temporales en las bases de Reyes (10), Plaza de España (16), Miguel Moya (1), Desengaño (4) y Tres Cruces.

Restricciones de aparcamiento y aparcamientos afectados

Se prohibirá estacionar desde las 07:00 horas del domingo hasta las 2:00 horas del lunes en calles como Maestro Guerrero, San Leonardo, Reina, Víctor Hugo, Infantas y Barquillo. Los aparcamientos públicos de Plaza del Rey, Santo Domingo, Plaza de España, Pedro Zerolo, Descalzas y Mostenses podrán tener accesos limitados.