CORTES DE TRÁFICO
Madrid se prepara para bailar con Gloria Estefan: estas son las calles cortadas por la Hispanidad 2025
Se prohibirá estacionar desde las 07:00 horas del domingo hasta las 2:00 horas del lunes en calles como Maestro Guerrero, San Leonardo, Reina, Víctor Hugo, Infantas y Barquillo
Madrid activará este domingo 5 de octubre un amplio dispositivo de seguridad y movilidad con motivo del concierto gratuito de Gloria Estefan en Colón y la Cabalgata de la Hispanidad 2025. La Gran Vía y varias calles del centro permanecerán cerradas al tráfico durante la tarde.
El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha este domingo 5 de octubre un plan especial de movilidad por la celebración de los dos actos principales de la Hispanidad 2025: el concierto de Gloria Estefan en la Plaza de Colón y la Gran Cabalgata de la Hispanidad, que recorrerá la Gran Vía entre las 18:00 y las 22:00 horas. El dispositivo incluye cortes de tráfico, desvíos de autobuses, cierre de accesos de Metro y restricciones de aparcamiento en todo el entorno del distrito Centro.
Cortes de tráfico en el centro de Madrid
La Gran Vía permanecerá completamente cerrada al tráfico entre las 16:00 y las 22:00 horas, coincidiendo con el desfile. Además, se registrarán restricciones y cortes parciales desde la mañana en calles aledañas.
Calles afectadas:
- Alcalá, entre Cibeles y Gran Vía (de 16:00 a 23:00 horas).
- Princesa, San Leonardo y Cuesta de San Vicente (de 16:00 a 21:30 horas).
- Reyes y Maestro Guerrero, en la zona de Plaza de España (de 7:00 a 2:00 horas del lunes).
- Reina, Víctor Hugo, Marqués de Valdeiglesias, Infantas y Barquillo (de 9:00 a 24:00 horas).
El Ayuntamiento recomienda evitar el vehículo privado y recuerda que los horarios pueden modificarse según las necesidades del operativo.
Accesos peatonales y zonas habilitadas
Los asistentes podrán acceder a la zona del desfile a través de las calles Alcalá, Hortaleza, Montera, Fuencarral, Callao, Jacometrezo, San Bernardo, Plaza de España y Princesa. Durante el evento habrá pasos peatonales controlados y seis áreas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR).
Transporte público: Metro, EMT y Cercanías
El Ayuntamiento recomienda usar el transporte público para desplazarse por el centro.
- Metro: estaciones cercanas en Callao, Sol, Gran Vía, Banco de España y Plaza de España, aunque algunos accesos permanecerán cerrados temporalmente.
- Autobuses EMT: las líneas que circulan por Gran Vía, Alcalá y Plaza de España sufrirán desvíos y modificaciones durante la jornada.
- Cercanías: las estaciones de Sol y Recoletos operarán con normalidad.
- BiciMAD: permanecerá operativo, salvo cierres temporales en las bases de Reyes (10), Plaza de España (16), Miguel Moya (1), Desengaño (4) y Tres Cruces.
Restricciones de aparcamiento y aparcamientos afectados
Se prohibirá estacionar desde las 07:00 horas del domingo hasta las 2:00 horas del lunes en calles como Maestro Guerrero, San Leonardo, Reina, Víctor Hugo, Infantas y Barquillo. Los aparcamientos públicos de Plaza del Rey, Santo Domingo, Plaza de España, Pedro Zerolo, Descalzas y Mostenses podrán tener accesos limitados.
