Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CORTES DE TRÁFICO

Madrid se prepara para bailar con Gloria Estefan: estas son las calles cortadas por la Hispanidad 2025

Se prohibirá estacionar desde las 07:00 horas del domingo hasta las 2:00 horas del lunes en calles como Maestro Guerrero, San Leonardo, Reina, Víctor Hugo, Infantas y Barquillo

Cortes de tráfico este domingo en Madrid.

Cortes de tráfico este domingo en Madrid. / Archivo

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Madrid activará este domingo 5 de octubre un amplio dispositivo de seguridad y movilidad con motivo del concierto gratuito de Gloria Estefan en Colón y la Cabalgata de la Hispanidad 2025. La Gran Vía y varias calles del centro permanecerán cerradas al tráfico durante la tarde.

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha este domingo 5 de octubre un plan especial de movilidad por la celebración de los dos actos principales de la Hispanidad 2025: el concierto de Gloria Estefan en la Plaza de Colón y la Gran Cabalgata de la Hispanidad, que recorrerá la Gran Vía entre las 18:00 y las 22:00 horas. El dispositivo incluye cortes de tráfico, desvíos de autobuses, cierre de accesos de Metro y restricciones de aparcamiento en todo el entorno del distrito Centro.

Cortes de tráfico en el centro de Madrid

La Gran Vía permanecerá completamente cerrada al tráfico entre las 16:00 y las 22:00 horas, coincidiendo con el desfile. Además, se registrarán restricciones y cortes parciales desde la mañana en calles aledañas.

Calles afectadas:

  • Alcalá, entre Cibeles y Gran Vía (de 16:00 a 23:00 horas).
  • Princesa, San Leonardo y Cuesta de San Vicente (de 16:00 a 21:30 horas).
  • Reyes y Maestro Guerrero, en la zona de Plaza de España (de 7:00 a 2:00 horas del lunes).
  • Reina, Víctor Hugo, Marqués de Valdeiglesias, Infantas y Barquillo (de 9:00 a 24:00 horas).

El Ayuntamiento recomienda evitar el vehículo privado y recuerda que los horarios pueden modificarse según las necesidades del operativo.

Accesos peatonales y zonas habilitadas

Los asistentes podrán acceder a la zona del desfile a través de las calles Alcalá, Hortaleza, Montera, Fuencarral, Callao, Jacometrezo, San Bernardo, Plaza de España y Princesa. Durante el evento habrá pasos peatonales controlados y seis áreas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR).

Transporte público: Metro, EMT y Cercanías

El Ayuntamiento recomienda usar el transporte público para desplazarse por el centro.

  • Metro: estaciones cercanas en Callao, Sol, Gran Vía, Banco de España y Plaza de España, aunque algunos accesos permanecerán cerrados temporalmente.
  • Autobuses EMT: las líneas que circulan por Gran Vía, Alcalá y Plaza de España sufrirán desvíos y modificaciones durante la jornada.
  • Cercanías: las estaciones de Sol y Recoletos operarán con normalidad.
  • BiciMAD: permanecerá operativo, salvo cierres temporales en las bases de Reyes (10), Plaza de España (16), Miguel Moya (1), Desengaño (4) y Tres Cruces.

Restricciones de aparcamiento y aparcamientos afectados

Se prohibirá estacionar desde las 07:00 horas del domingo hasta las 2:00 horas del lunes en calles como Maestro Guerrero, San Leonardo, Reina, Víctor Hugo, Infantas y Barquillo. Los aparcamientos públicos de Plaza del Rey, Santo Domingo, Plaza de España, Pedro Zerolo, Descalzas y Mostenses podrán tener accesos limitados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El archivo personal de Robert Capa: las fotografías de la Guerra Civil que sacaron los colores a España en el mundo
  2. Desvíos de los autobuses en Alcalá y Comarca del Henares por el corte de la M-300
  3. La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
  4. La manifestación por Palestina en Madrid, en directo: miles de personas salen a la calle para pedir el fin de las relaciones con Israel
  5. El español tendrá acento madrileño en 2026: la Comunidad de Madrid será sede de la quinta Semana del Español en Alcalá de Henares
  6. Planes de fin de semana en Alcalá de Henares: de 3 a 5 de octubre
  7. La Librería San Ginés cambia los libros por souvenirs: 'La imagen duele
  8. ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas

Cierre temporal de la M-300 en Alcalá de Henares por obras en el puente Zulema

Cierre temporal de la M-300 en Alcalá de Henares por obras en el puente Zulema

Un grupo de 21 activistas españoles de la flotilla serán repatriados este domingo de Israel

Un grupo de 21 activistas españoles de la flotilla serán repatriados este domingo de Israel

Marta Luisa de Noruega, la princesa esotérica que se la juega por un chamán

Marta Luisa de Noruega, la princesa esotérica que se la juega por un chamán

Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara

Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara

Fermín Aldeguer consigue su primera victoria en MotoGP

Fermín Aldeguer consigue su primera victoria en MotoGP

La invasión de los 'neurofakes': 'influencers' creados con IA entran en tromba de TikTok a los pódcast

La invasión de los 'neurofakes': 'influencers' creados con IA entran en tromba de TikTok a los pódcast

Márquez sufre una pequeña fractura en el hombro derecho tras ser embestido por Bezzecchi

Márquez sufre una pequeña fractura en el hombro derecho tras ser embestido por Bezzecchi

¿Qué consecuencias tendría que un país de la OTAN derribe un avión ruso sobre el Báltico?

¿Qué consecuencias tendría que un país de la OTAN derribe un avión ruso sobre el Báltico?