Gloria Estefan encenderá la Hispanidad 2025: un domingo de música, color y 800 policías en las calles de Madrid

Madrid se prepara para bailar este domingo al ritmo de Gloria Estefan, la gran estrella de la Hispanidad 2025. La leyenda cubana de la música latina ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de Colón antes de la Gran Cabalgata de la Hispanidad. La artista actuará a las 13:00 horas en la Plaza de Colón en un concierto gratuito que marcará el arranque de una jornada festiva que culminará con la Gran Cabalgata de la Hispanidad, a partir de las 18:00 horas por la Gran Vía, con la participación de los 23 países de habla hispana y la incorporación, por primera vez, de Filipinas.

Un dispositivo de seguridad de 800 policías

El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un amplio operativo de seguridad con motivo de este evento multitudinario. Hasta 800 agentes de la Policía Municipal participarán en el dispositivo del festival, con 190 efectivos desplegados en la Plaza de Colón durante el concierto de Estefan, considerado el gran acontecimiento de esta edición. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, explicó este viernes que el festival “cada vez va cogiendo más auge” y que atrae tanto a madrileños como a visitantes de fuera de la ciudad. "Es un evento que además cada vez va cogiendo más auge, va participando más gente de Madrid y también gente que viene de fuera de Madrid", señaló.

La voz de una leyenda

Con más de 100 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy, Gloria Estefan celebrará en Madrid sus 50 años de carrera, con un repertorio que incluirá clásicos como Conga, Rhythm Is Gonna Get You o Mi tierra. El evento, organizado por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, contará desde las 12 horas con la animación musical de Cadena Dial, presentada por Patricia Maz, Saray Esteso y Jaime Moreno, junto al DJ Javi Ayuso.

La Plaza de Colón, que se consolida como epicentro del festival tras el éxito del concierto de Manuel Turizo en 2024, ofrecerá acceso libre hasta completar aforo. Se habilitará una zona adaptada para Personas con Movilidad Reducida (PMR) en los Jardines del Descubrimiento (calle Serrano esquina Goya), abierta de 11 a 14.30 horas.

La Gran Cabalgata llenará de ritmo la Gran Vía

A partir de las 18:00 horas, la Gran Cabalgata de la Hispanidad recorrerá la Gran Vía con 2.500 participantes procedentes de los países hispanohablantes. Argentina, país invitado de honor en esta edición, abrirá el desfile, que contará con agrupaciones como Leyendas de México, Mariachi Sol de América, Macondo de Colombia, el Ballet Dominicano de Europa, Kathia Coronel (Paraguay), San Simón Sucre (Bolivia), Raíces y Cal y Canto (Chile), Muana Sinepi (Guinea Ecuatorial) y La Tremenda (Cuba).

Madrid también rendirá homenaje a Francisco de Goya con un espectáculo de la compañía Morboria, junto a la Banda Sinfónica Complutense, el Conservatorio Arturo Soria, la Banda Teresa Berganza y agrupaciones de danza tradicional.

Cortes de tráfico

Asimismo, el Ayuntamiento prevé la asistencia de unas 66.000 personas y activará un plan especial de movilidad y seguridad con Policía Municipal y Agentes de Movilidad. Por lo que, la Gran Vía permanecerá cerrada al tráfico de 16:00 a 22:00 horas, con restricciones también en calles como Alcalá, Princesa, San Leonardo, Reyes, Maestro Guerrero, Reina o Barquillo.

Los accesos peatonales principales estarán en Alcalá, Hortaleza, Montera, Fuencarral, Callao, Jacometrezo, San Bernardo, Plaza de España y Princesa, con seis zonas reservadas para personas con movilidad reducida. En cuanto al transporte público, el Ayuntamiento recomienda el uso del Metro y la EMT. Las estaciones más cercanas son Callao, Sol, Gran Vía, Plaza de España y Banco de España, aunque algunos accesos podrán cerrarse temporalmente. Varias líneas de autobús sufrirán desvíos y se restringirá el acceso a ciertos aparcamientos del centro. Las estaciones de Cercanías de Sol y Recoletos y la mayoría de puntos de BiciMAD permanecerán operativos.

Una semana de cultura, arte y mestizaje

La Hispanidad 2025 continuará durante toda la semana con conciertos, exposiciones, cine y literatura en diferentes espacios de la capital: