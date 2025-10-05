OCIO EN LA CAPITAL
Gloria Estefan celebra sus 50 años de carrera con un multitudinario concierto en la Hispanidad 2025 de Madrid
Miles de personas llenan la Plaza de Colón en un recital gratuito en el que la artista cubana rindió homenaje a sus raíces y cantó junto a Nathy Peluso y su hija, Emily Estefan
La cantante Gloria Estefan ha convertido este domingo la Plaza de Colón en el epicentro musical de la Hispanidad 2025 con un concierto gratuito que ha congregado a miles de personas bajo el lema "Todos los acentos del español caben en Madrid".
Cincuenta años de música y raíces compartidas
Ante un público diverso, Estefan abrió el concierto con "Oye mi canto", acompañada por una ovación ensordecedora. Durante casi dos horas, interpretó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, como "Mi tierra", "Conga", "Hoy", "No pretendo" o "La vecina", además de presentar canciones de su último disco, Raíces.
Uno de los momentos más emocionantes llegó con "Con los años que me quedan", en el que invitó al escenario a su marido y productor, Emilio Estefan, con quien compartió un abrazo entre aplausos.
La artista cubana, que celebra 50 años de trayectoria, ha repasado sus grandes éxitos en un espectáculo que combinó emoción, energía y un mensaje de unidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió al recital y saludó a la artista antes de su actuación, según informó el Gobierno regional.
Invitadas especiales: Nathy Peluso y Emily Estefan
El concierto también contó con la participación de Nathy Peluso, con quien la artista interpretó el remix de "Chirriqui Chirri", en una vibrante fusión de ritmos latinos y pop contemporáneo. Más tarde, subió al escenario su hija, Emily Estefan, que debutó en Madrid con una interpretación del clásico de Billie Holiday "God Bless the Child".
Banderas de Cuba, Argentina, México, Perú y España ondearon durante toda la mañana, mientras los asistentes coreaban cada canción pese al intenso sol. "¡Qué delicia ser parte de esta celebración tan especial!", exclamó Estefan al inicio del espectáculo.
Un público entregado desde primeras horas
Algunos seguidores aguardaban desde las seis de la mañana para conseguir un buen lugar. "Me enteré de que ella venía y dije: dejo todo y vengo", contó una fan a Europa Press Televisión. Otros aseguraban que "merecía la pena" el esfuerzo para disfrutar del "gran concierto". El recital culminó con "Cuba libre", tema con el que Estefan rindió homenaje a sus raíces y al papel de los migrantes en la historia compartida de ambos lados del Atlántico.
La Hispanidad continúa con la Gran Cabalgata
La jornada festiva continúa este domingo por la tarde con la Gran Cabalgata de la Hispanidad, que recorrerá la Gran Vía a partir de las 18:00 horas. El desfile reunirá a 2.500 participantes de 23 países hispanohablantes, junto a Filipinas, que se suma por primera vez a la celebración. Argentina, país invitado de honor, abrirá el recorrido acompañada de agrupaciones como Leyendas de México, Mariachi Sol de América o Macondo de Colombia. Madrid también tendrá protagonismo con un homenaje a Francisco de Goya a cargo de la compañía Morboria, la Banda Sinfónica Complutense y agrupaciones de danza tradicional.
