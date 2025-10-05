En Directo
COMUNIDAD DE MADRID
Fiestas de la Hispanidad 2025 en Madrid, en directo: sigue en vivo el concierto de Gloria Estefan en la plaza de Colón
La cantante y compositora cubanoestadounidense, ganadora de nueve premios GRAMMY, repasará los grandes éxitos de su trayectoria este domingo a la 13.00 y ha pedido a los madrileños que "traigan zapatos cómodos porque vamos a bailar"
Las fiestas vinculadas al Día de la Hispanidad ya están en marcha y este domingo llega su plato fuerte con el concierto gratuito de Gloria Estefan en la Plaza de Colón, principal sede de los festejos. El festival, que este año tiene como país invitado a Argentina, cuenta con más de 150 actividades programadas hasta el 12 de octubre.
La cantante y compositora cubanoestadounidense, ganadora de nueve premios GRAMMY y con más de 100 millones de discos vendidos durante su carrera, repasará los grandes éxitos de su trayectoria este domingo a la 13.00. Estefan, que fue también la encargada de leer el pregón inaugural el 3 de octubre, pidió a los madrileños que "traigan zapatos cómodos porque vamos a bailar".
