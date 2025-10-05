Hasta cuatro meses de espera para el examen de conducir en Madrid: "No damos abasto"

Pilar Moreno es titular de la autoescuela López M.M, en Alcalá de Henares, donde hay una lista de espera de 12.500 alumnos para sacarse un permiso de conducir. Si en la Comunidad de Madrid cada autoescuela examina cada ocho o diez días hábiles, aproximadamente, tan solo puede presentar en cada examen al número de alumnos que tráfico les indique según la capacidad de los centros.

"Nosotros estamos presentando menos del 10% de nuestra bolsa de alumnos, es decir, de los que están pendientes de examinarse", lamenta. Una situación que les obliga a adaptar la formación que ofrecen a los futuros conductores. "Un alumno espera desde que tiene su apto teórico unos tres o cuatro meses en poder presentarse a la prueba de circulación, por no hablar de los que no aprueban", añade Moreno. "Esto supone un retraso en las incorporaciones a puestos de trabajo, a futuros opositores... futuros profesionales del transporte que bien hacen falta en España".

La situación se repite en todas las autoescuelas de la Comunidad de Madrid. Emilio Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid (APAMAD) y vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), explica que a finales del mes de septiembre había unos 61.500 alumnos pendientes de examinarse en Móstoles (unos 49.500) y en Alcalá (12.000). "Estamos en máximos históricos", añade.

Las fechas para el examen teórico tampoco son mucho más optimistas. Las esperas, señala el presidente de la APAMAD, andan en torno al mes.

Un problema estructural

La falta de examinadores es ya casi un problema endémico. CNAE expone que la actual plantilla fue diseñada para una población de 40 millones de habitantes, mientras que hoy España supera los 50 millones. Además, Fernández recuerda que si hace años cada profesional examinaba a 16 alumnos por día, ahora son 12 por protocolo.

"El atraso en Madrid es estructural. Con la plantilla actual tenemos que atender a más de siete millones de ciudadanos", explica Manuel Santiago, coordinador nacional de CSIF Tráfico, que señala que la proporción actual es de 70.000 personas por examinador. Su sindicato va a solicitar a la DGT bajar esa ratio hasta los 50.000 "como mucho".

"Además, en la Comunidad de Madrid existe una demanda exagerada de todo tipo. No se trata solo del permiso B (el de automóviles), también el de motos, los vehículos pesados, etc", añade Santiago.

El sindicato considera que, solo en la región, faltan unos 40 examinadores. Eso significa que necesitan aumentar las plantillas un 40% para "atender de una forma decente el trabajo que hay que asumir en Madrid".

Refuerzos anunciados, pero insuficientes

Cada mes las autoescuelas de todo el país reciben entre 5.000 y 6.000 solicitudes más de permisos de conducir que en el mismo periodo del año anterior. La DGT es consciente del problema, de ahí que haya "hecho un esfuerzo", como expone el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid.

En verano llegaron 10 examinadores de plaza libre en Móstoles y dos en Alcalá como parte del refuerzo de plantilla que la DGT ha hecho a nivel nacional. A esta docena de profesionales se suman otros seis interinos en Móstoles.

A principios de 2026 está previsto que se incorporen otros 110 funcionarios examinadores en todo el país y 401 operadores de información que pertenecen a la Oferta de Empleo Público de este año. Además, este mismo mes de septiembre, el director general de Tráfico, Pere Navarro, reconocía en una entrevista en La Linterna (COPE) que faltan examinadores, anunciando que la Administración ampliará la Relación de Puestos de Trabajo con 130 funcionarios más.

Pero aun así, asegura Fernández, "es insuficiente". "No dan abasto", añade. Aumentar las plantillas, concluyen desde el sector, es la única forma de que se solucione un problema que arrastran desde hace demasiado tiempo.