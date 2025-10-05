Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESTADO DE LAS CARRETERAS EN MADRID

Cierre temporal de la M-300 en Alcalá de Henares por obras en el puente Zulema

La carretera permanecerá cortada al tráfico durante unas cinco semanas y se habilitan desvíos por la M-203 y la M-224

Javier Niño González

Madrid

La Policía Local de Alcalá de Henares ha informado de que, a partir del 6 de octubre, la M-300 permanecerá cerrada al tráfico a la altura del puente Zulema, sobre el río Henares (punto kilométrico 25+400).

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha comunicado a través de sus canales oficiales que el corte se prolongará aproximadamente cinco semanas, durante el desarrollo de las obras de mejora en la infraestructura.

Desvíos alternativos y recomendaciones

Durante este periodo, los conductores deberán utilizar los desvíos habilitados por las carreteras M-203 y M-224, según ha señalado la Policía Local. Las autoridades locales recomiendan extremar la precaución y respetar en todo momento la señalización provisional instalada en la zona.

