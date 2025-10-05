ESTADO DE LAS CARRETERAS EN MADRID
Cierre temporal de la M-300 en Alcalá de Henares por obras en el puente Zulema
La carretera permanecerá cortada al tráfico durante unas cinco semanas y se habilitan desvíos por la M-203 y la M-224
La Policía Local de Alcalá de Henares ha informado de que, a partir del 6 de octubre, la M-300 permanecerá cerrada al tráfico a la altura del puente Zulema, sobre el río Henares (punto kilométrico 25+400).
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha comunicado a través de sus canales oficiales que el corte se prolongará aproximadamente cinco semanas, durante el desarrollo de las obras de mejora en la infraestructura.
Desvíos alternativos y recomendaciones
Durante este periodo, los conductores deberán utilizar los desvíos habilitados por las carreteras M-203 y M-224, según ha señalado la Policía Local. Las autoridades locales recomiendan extremar la precaución y respetar en todo momento la señalización provisional instalada en la zona.
