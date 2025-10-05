Un ciclista de 15 años, en estado grave tras caer por un terraplén en Fuenlabrada

Un ciclista de 15 años ha resultado herido de carácter grave este sábado después de caer por un terraplén hasta el cauce seco de un arroyo en el municipio madrileño de Fuenlabrada.

Según ha informado el SUMMA 112, el menor presentaba un traumatismo craneoencefálico y facial y fue trasladado en helicóptero sanitario al hospital más cercano, donde permanece ingresado con pronóstico grave.

La jefa de guardia de Summa 112, Almudena Crespo, ha explicado que "nos activan a Fuenlabrada por una caída de un ciclista en un arroyo seco. A la llegada nos encontramos con un adolescente con un traumatismo craneoencefálico y facial. Es trasladado al hospital".

El accidente tuvo lugar en una zona de difícil acceso, lo que complicó las labores de rescate de los equipos de emergencia antes del traslado aéreo del herido.