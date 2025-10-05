SUCESO EN MADRID
Un ciclista de 15 años, en estado grave tras caer por un terraplén en Fuenlabrada
El joven sufrió un traumatismo craneoencefálico y facial y fue evacuado en helicóptero por el SUMMA 112 al hospital con pronóstico grave
Un ciclista de 15 años ha resultado herido de carácter grave este sábado después de caer por un terraplén hasta el cauce seco de un arroyo en el municipio madrileño de Fuenlabrada.
Según ha informado el SUMMA 112, el menor presentaba un traumatismo craneoencefálico y facial y fue trasladado en helicóptero sanitario al hospital más cercano, donde permanece ingresado con pronóstico grave.
La jefa de guardia de Summa 112, Almudena Crespo, ha explicado que "nos activan a Fuenlabrada por una caída de un ciclista en un arroyo seco. A la llegada nos encontramos con un adolescente con un traumatismo craneoencefálico y facial. Es trasladado al hospital".
El accidente tuvo lugar en una zona de difícil acceso, lo que complicó las labores de rescate de los equipos de emergencia antes del traslado aéreo del herido.
- El archivo personal de Robert Capa: las fotografías de la Guerra Civil que sacaron los colores a España en el mundo
- Desvíos de los autobuses en Alcalá y Comarca del Henares por el corte de la M-300
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- La manifestación por Palestina en Madrid, en directo: miles de personas salen a la calle para pedir el fin de las relaciones con Israel
- El español tendrá acento madrileño en 2026: la Comunidad de Madrid será sede de la quinta Semana del Español en Alcalá de Henares
- Planes de fin de semana en Alcalá de Henares: de 3 a 5 de octubre
- La Librería San Ginés cambia los libros por souvenirs: 'La imagen duele
- ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas