Hallan en buen estado al joven de 22 años desaparecido en Bustarviejo

El joven de 22 años con trastorno del espectro autista desaparecido desde este sábado en el municipio madrileño de Bustarviejo, ha sido hallado este domingo en aparentemente buen estado, según fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Tras más de 30 horas en el campo, perdido y desorientado, después de perderse su pista durante una excursión en la montaña entre Miraflores de la Sierra y Bustarviejo, una de las patrullas de búsqueda ha localizado al joven en el paraje de las Cañadillas junto a un pinar a las 18:00 horas de este domingo.

El joven ya se encuentra con su familia y, aunque aparentemente está en buen estado, sanitarios de Summa112 valoran en estos momentos su condición física.

Tras su localización, se ha levantado el puesto de mando avanzado habilitado en la zona de Miraflores de la Sierra para su búsqueda.

Dos helicópteros de Bomberos de la Comunidad de Madrid y otro de la Guardia Civil se incorporaron este domingo al dispositivo de búsqueda del joven, además de el equipo de rescate en montaña (ERIVE), agentes forestales, distintas agrupaciones de Protección Civil, la Guardia Civil, el SUMMA 112, Cruz Roja y efectivos de la Policía Local.