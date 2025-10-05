El Atlético pone a prueba su reacción visitando al Celta en Balaídos

Relanzado por tres triunfos y trece goles en el Metropolitano, el Atlético de Madrid se enfrenta este domingo al Celta, la racha de Borja Iglesias, Balaídos y su propia versión visitante, menos fiable desde hace tiempo, con solo tres victorias en sus últimas 13 salidas en LaLiga y con la que pone a prueba su fulgurante reacción reciente.

El conjunto rojiblanco no ha ganado lejos de su estadio esta campaña. Ni en LaLiga (2-1 con el Espanyol, 1-1 con el Alavés y 1-1 con el Mallorca), ni en la Liga de Campeones (3-2 con el Liverpool). Sólo ha vencido seis de sus últimos 20 choques fuera del Metropolitano, con ocho derrotas y seis empates. Es un lastre que ya lo impidió competir por LaLiga 2024-25.

El segundo mejor local de LaLiga en este ejercicio también es el decimotercero como visitante. Es un contraste que define fielmente el comportamiento del Atlético no sólo en este inicio de campeonato fuera de casa, sino también del pasado curso, desde aquella derrota en Leganés (1-0) en enero que fue el principio de fin para sus aspiraciones ligueras entonces, tras llegar líder a Butarque. Desde entonces, sólo ha sumado 13 de los 39 puntos como visitante.

Ahora, en casa, ha superado su inicio irregular. "No estábamos jugando bien. Con balón era bonito, pero no éramos los de hace tres partidos, con mucho ritmo, muchas ganas de presionar, metiéndolo mucho ritmo y agresividad", dijo Antoine Griezmann, sobre las diferencias de un momento a otro, tras alcanzar los 200 goles con el club con uno de los tantos del 5-1 al Eintracht. El tercer triunfo seguido, tras el 3-2 al Rayo Vallecano y el 5-2 al Real Madrid.

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between Atletico de Madrid and Eintracht Frankfurt at Riyadh Air Metropolitano on September 30, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 30/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Atlético también se ha reconciliado con el aspecto más decisivo: el gol. Esquivo al principio el curso pese a sus ocasiones, ahora ha disparado sus registros, con trece goles en los últimos tres encuentros, seis de ellos de Julián Alvarez, que además ha dado dos asistencias, para despuntar de nuevo como la estrella del equipo.

Su compañero en el ataque es la incógnita recurrente del once en cada partido. Ya está recuperado Alexander Sorloth, goleador ante el Real Madrid y baja contra el Eintracht por unas molestias; se reivindica Antoine Griezmann, con dos tantos en los dos últimos choques; crece Giacomo Raspadori, del que Simeone destaca sus cualidades; y aparece Álex Baena, ya recuperado de una lesión y una apendicitis que redujeron su participación a la primera jornada hasta su retorno en los instantes finales del derbi con el Real Madrid, cuando asistió en el 5-2 a Griezmann. Un puesto con cuatro opciones.

En Vigo, según las últimas pruebas, Simeone apostará por Griezmann, con Baena y Sorloth de inicio fuera de la alineación, que mantiene toda su base: Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente -reincorporado al grupo este sábado tras dos sesiones al margen-, Robin Le Normand, Clement Lenglet y David Hancko, en la defensa, y Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nico González, en el medio campo.

Aún no están disponibles Thiago Almada, que ya ultima su puesta a punto de una dolencia muscular que lo ha apartado de los siete choques del Atlético desde el parón anterior con su selección; José María Giménez, en su puesta a punto tras superar las lesiones que lo han impedido competir desde el pasado 20 de junio; y Johnny Cardoso, con un esguince de tobillo que lo dejará fuera de acción por sexto choque consecutivo.

Enfrente, el Celta, junto al colista Girona el único equipo que todavía no ha celebrado una victoria en LaLiga en esta temporada, recibe al Atlético tras su balsámico triunfo europeo ante el PAOK (3-1), al que Borja Iglesias hizo su sexto gol en otros tantos partidos para igualar un registro que Pahíño conservaba desde el curso 1947-48.

El santiagués es indispensable para su entrenador, que este verano tuvo que convencer a la presidenta Marian Mouriño de la necesidad de apostar por él ante la reticencia del director deportivo, el mexicano Marco Garcés, de invertir en su regreso.

El exfutbolista del Betis está sosteniendo con sus goles al Celta, un bloque especialmente vulnerable en defensa en este arranque de curso. Cada error lo está pagando caro, pese a que ante el PAOK firmó su enésima remontada en Balaídos, apoyándose en la mejor versión de su ‘vieja guardia’: Marcos Alonso, Starfelt y Aspas.

Giráldez no ha dado pistas sobre su once, pero todo apunta a que todos ellos tendrán continuidad. También el internacional español Óscar Mingueza, que firmó su mejor partido ante el conjunto de Razvan Lucescu.

Javi Rueda, que acabó con molestias el partido, podría abrir la puerta de la titularidad al canterano Hugo Álvarez o incluso a Sergio Carreira, ya recuperado de la lesión de rodilla que sufrió en Vallecas.

En ese caso, Mingueza regresaría a la derecha. Las otras novedades serían la entrada de Javi Rodríguez en el centro de la defensa y de Hugo Sotelo en la medular, con la duda de si Bryan Zaragoza, todavía muy intermitente, acompaña a Aspas y Borja Iglesias en la línea de ataque.