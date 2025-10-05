El Atlético examina su 'estado de felicidad' lejos del Metropolitano

El estado de felicidad ha llegado al Atlético de Madrid. Se ha hecho esperar, pero parece que el conjunto rojiblanco empieza a sentar las bases de un equipo que sufrió multitud de cambios en verano. Una victoria épica ante el Rayo Vallecano, una goleada al Real Madrid en el derbi y un partido redondo ante el Eintracht en Champions han servido para levantar la moral de un equipo que caminó sobre el precipicio en el encuentro ante los vallecanos, cuando se veía por debajo en el marcador a falta de escasos minutos para finalizar el encuentro. Ahora, es turno de refrendar estas sensaciones lejos del Metropolitano, una labor que ha lastrado especialmente a este equipo en las últimas temporadas. Los rojiblancos se medirán a un Celta de Vigo (domingo, 21:00 horas) que esta temporada no conoce la victoria.

Momento de responder lejos del Metropolitano

El Atlético de Madrid ha vivido una semana de esas que cambian el rumbo de una temporada al completo. Esto del fútbol funciona así, si parpadeas, te lo pierdes. Para lo bueno y para lo malo. Y el Atlético dio ese paso al frente que tanto venía reclamando su hinchada. Ahora, es momento de prolongar esta dinámica actuando como visitante. Durante las últimas campañas, el equipo rojiblanco se ha mostrado como un equipo temible en el cuerpo a cuerpo escoltado por su afición. El Metropolitano ha sido una caldera capaz de amedrentar a cualquier grupo de futbolistas. Sin embargo, eran los partidos a domicilio los que acababan con las opciones del equipo de Simeone, dejando, por lo general, partidos para el olvido.

Es por ello que el Atlético se planta en Balaídos con la idea de prolongar este momento de forma. Lejos de su zona de confort. En tres encuentros sobre el césped del Metropolitano, los rojiblancos han anotado trece goles, cuando venía siendo uno de los problemas del equipo en este arranque de temporada. El equipo ha exhibido el colmillo que en otras ocasiones había echado en falta. Gran parte de esta mejora en la parcela ofensiva recae sobre Julián Alvarez. El argentino ha anotado seis de los trece goles de los rojiblancos. Un hat trick al Rayo, doblete al Madrid y un tanto de penalti al Eintracht. 'La Araña' arrancó la temporada lejos de su mejor nivel, llegando incluso a fallar desde los once metros en el encuentro ante el Mallorca. El triplete ante los vallecanos liberó al argentino, que vuelve a demostrar quién es el líder en este Atlético de Madrid.

En los anteriores seis partidos, el equipo había anotado ocho tantos. En cuestión de tres, ha producido trece. Parece que hasta los más desconectados como Alexander Sorloth han aprovechado esta semana para reivindicarse y mostrarse a su entrenador. El noruego fue expulsado en Son Moix y regresó en el derbi con un tanto y siendo un dolor de cabeza para los centrales madridistas en el juego aéreo. Giuliano es otro de los nombres propios en esta semana fantástica rojiblanca. El argentino superó a Carreras en el derbi, ganando 10/11 duelos. Completó este periplo de tres partidos con un tanto ante el conjunto alemán que le devolvió la sonrisa.

Los jugadores del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, Koke y Giuliano saludan al público. / Sergio Pérez / EFE

La vieja guardia como antídoto ante la dinámica negativa

Uno que no tenía nada que reivindicar era Antoine Griezmann. "No tengo nada que reivindicar, solo trabajar y estar tranquilo, y dar lo máximo. Al final es fútbol, siempre se habla", confesaba el francés al término del partido frente al Eintracht. Es evidente que ha perdido protagonismo en favor de Julián Alvarez, pero 'el principito' sigue siendo un guerrero para Simeone. “Soy un agradecido a Antoine (Griezmann) y su tiempo en el Atlético. Ni que hablar de sus 200 goles”, se sinceraba Simeone acerca de su jugador. Griezmann alcanzó los 200 goles con la camiseta rojiblanca el pasado miércoles en Champions. Unos días antes, frente al Real Madrid, también marcó y rompió con una sequía que dio comienzo en el mes de febrero.

"Cada minuto que nos dé, tenemos que intentar hacer lo mejor para el equipo. Tenemos que jugar cuando nos toca y animar cuando no", afirmaba el propio Antoine al ser preguntado por su rol en el equipo y el de su compañero Koke, otro de los nombres propios en este triplete de victorias en el Metropolitano. El centrocampista español dominó a su antojo el derbi madrileño, acompañado de un Pablo Barrios que aspira a ser un digno sucesor del '6'. Simeone se refugió en los suyos para volver a levantar al equipo. Les entregó las llaves a aquellos futbolistas que tantas alegrías han dado al conjunto rojiblanco en los últimos tiempos. Es por ello que este cambio de dinámica no se entiende sin el papel que Antoine Griezmann, Koke o Jan Oblak han jugado, dentro y fuera del campo, para revertir la situación.

A todos ellos se suman jugadores como Nico González o Raspadori, que han dado un paso al frente en sus primeras semanas en el Atlético de Madrid. Ambos futbolistas han caído de pie en el universo rojiblanco. Ahora, Simeone recupera a Baena, Cardoso o Almada para la causa, tres futbolistas sobre los que se sustentará el Atlético del futuro y que, hasta ahora, no han podido mostrar la mejor de sus caras a causa de los problemas físicos que adolecen. Enfrente estará un Celta de Vigo más que necesitado de puntos. Los celestes no han conseguido una sola victoria a lo largo de la temporada, tampoco en Europa League. Tan solo los cinco empates conseguidos hasta la fecha le han permitido sumar en estos primeros meses de competición.