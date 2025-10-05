2.500 personas de 23 países desfilan por la Gran Vía en la Cabalgata por la Hispanidad

Cerca de 2.500 personas de 23 países han desfilado este domingo por la Gran Vía en la Gran Cabalgata por la Hispanidad 2025, encabezadas por Argentina como país invitado, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido al arranque de la cabalgata en la Plaza de España de la capital, donde ha podido saludar a las diferentes agrupaciones y compañías artísticas que han participado en representación de 23 países, con la presencia por primera vez de Filipinas y Estados Unidos.

El desfile ha incluido un homenaje especial al pintor Francisco de Goya, a cargo de la compañía de teatro Morboria. A lo largo del mismo, el público ha disfrutado con la actuación de Leyendas de México; el Mariachi Sol de América; Macondo, de Colombia; el Ballet Dominicano de Europa; el Ballet Añoranzas de Argentina; Kathia Coronel, de Paraguay; y San Simón Sucre, de Bolivia.

Asimismo, han actuado Raíces y Cal y Canto, de Chile; Muana Sinepi, de Guinea Ecuatorial; el Ballet Folclórico Haf Hondureños; los tambores de los Amigos del Candombe, de Uruguay; Danzas de Paraguay, o la Orquesta La Tremenda de Cuba.

Gloria Estefan brilla en Colón

Horas antes, la cantante Gloria Estefan convirtió la Plaza de Colón en el epicentro musical de la Hispanidad 2025 con un concierto gratuito que ha congregado a miles de personas bajo el lema "Todos los acentos del español caben en Madrid".

Ante un público diverso, Estefan abrió el concierto con "Oye mi canto", acompañada por una ovación ensordecedora. Durante casi dos horas, interpretó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, como "Mi tierra", "Conga", "Hoy", "No pretendo" o "La vecina", además de presentar canciones de su último disco, Raíces.

La artista argentina Nathy Peluso (d) acompaña a la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan (i) durante el concierto gratuito ofrecido este domingo en Madrid en el marco de las celebraciones de la Hispanidad 2025. / EFE/ Daniel González

Uno de los momentos más emocionantes llegó con "Con los años que me quedan", en el que invitó al escenario a su marido y productor, Emilio Estefan, con quien compartió un abrazo entre aplausos.

El concierto también contó con la participación de Nathy Peluso, con quien la artista interpretó el remix de "Chirriqui Chirri", en una vibrante fusión de ritmos latinos y pop contemporáneo. Más tarde, subió al escenario su hija, Emily Estefan, que debutó en Madrid con una interpretación del clásico de Billie Holiday "God Bless the Child".

Banderas de Cuba, Argentina, México, Perú y España ondearon durante toda la mañana, mientras los asistentes coreaban cada canción pese al intenso sol. "¡Qué delicia ser parte de esta celebración tan especial!", exclamó Estefan al inicio del espectáculo.

Más actividades

La programación continúa a partir de este lunes con ciclos de cine dedicados a Mario Vargas Llosa ('La fiesta del chivo', 18.30 horas, Teatros del Canal) y mesas redondas sobre música y literatura ('Latidos de ida y vuelta', miércoles y jueves, Casa México).

El martes, el Auditorio Rafael del Pino acogerá los Premios Influencia Hispana (18 horas), y se inaugurará la exposición 'Ecos del arte del virreinato del Perú' en la Casa Museo Lope de Vega, que podrá visitarse hasta enero de 2026.

La música urbana tendrá su espacio el jueves con el concierto Hispanidad Urbana (18.30 horas, Plaza de España), con Bon Calso, Chita y Aleesha. La jornada concluirá con actuaciones de Henry Méndez (21 horas, Puerta del Sol) y Los Estanques & El Canijo de Jerez (21.30 horas, Plaza Mayor).

La jornada del viernes estará marcada por la agenda musical. A las 20 horas, el cantautor murciano Muerdo ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de España. Ese mismo día, actuarán Rita Payés (20 horas, Plaza Mayor), Miranda! (19.50 horas, Puerta del Sol) y Babasónicos (21.30 horas, Puerta del Sol), entre otros. La noche terminará con Silvana Estrada (21.45 horas, Plaza Mayor) y Dillom (21.45 horas, Plaza de España).

La víspera del Día de la Hispanidad se celebrará con una jornada en el que se podrá disfrutar desde pasacalles literarios ('Palabras por un tubo', 11.30 horas, Jardines de Vista Alegre) hasta espectáculos de clown y circo ('Alquimia', 17.30 horas).

La programación incluirá ese mismo día conciertos como el de Eliades Ochoa (13 horas, Plaza de España), Gerardo Morán (13 horas, Puente del Rey) o el encuentro entre Mocedades y Los Panchos (13 horas, Puente del Rey).

La gran fiesta del español culminará el Día de la Hispanidad (12 de octubre) con un programa que arrancará a las 11.30 horas con el espectáculo circense 'Acrocirkus' (Jardines de Vista Alegre) y continuará con conciertos de bandas municipales, zarzuela en la Puerta del Sol y sesiones de DJ.

A las 19.30 horas, el grupo colombiano Bomba Estéreo clausurará el festival con un gran concierto en la Plaza de España, en el que presentarán su nuevo espectáculo audiovisual.