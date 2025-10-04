El Real Madrid, huérfano de jerarcas, se 'olvida' de ganar los partidos grandes

El Real Madrid vivió hace poco más de un año en Wembley la consecución de una nueva Champions a su palmarés. 'La Decimoquinta' fue una carrera de obstáculos que el conjunto blanco fue capaz de superar sin importar el contexto o las circunstancias del encuentro. Lo que no se imaginaba el Real Madrid es que, meses después de aquel triunfo en tierras británicas, el equipo no volvería a ofrecer una versión fiable en los enfrentamientos ante rivales directos, aquellos en los que se deciden los títulos. Como si de un día para otro este grupo de futbolistas se hubiera acomplejado, mostrando sus mayores defectos y olvidando sus virtudes. Un Real Madrid desnaturalizado ante el peligro, aquel escenario en el que mejor se ha desenvuelto a lo largo de sus más de 120 años de historia.

Se buscan jerarcas en el Real Madrid

Aquella final, más allá de un nuevo título para la entidad, supuso el adiós de Toni Kroos, Nacho Fernández y Joselu Mato, tres de las voces autorizadas en el vestuario del Real Madrid. De un plumazo el equipo perdió a tres de sus referentes, claves en los éxitos cosechados durante la temporada. Años atrás ya había visto como Karim Benzema, Marcelo, Casemiro, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo o Varane abandonaban la casa blanca, dejando para el recuerdo una etapa dorada en la historia del club. El Real Madrid había perdido a sus jerarcas, una generación que llevó a lo más alto al conjunto blanco cuando su camino en Europa siempre llegaba a su fin en octavos de final. Tras ello, una sucesión de Copas de Europa, cuatro en cinco años, a las que se sumaron las de 2022 y 2024 con Luka Modric, Toni Kroos y Dani Carvajal como últimos representantes de este bastión de futbolistas. Más allá de las cualidades futbolísticas de este selecto grupo, destacaba su capacidad para sobreponerse a las adversidades cuando el partido parecía complicarse. Eliminatoria tras eliminatoria dominaban el partido, no tanto en la forma, donde fueron superados en más de una ocasión, pero sí en el fondo. Daba igual como fuera la temporada, el escenario o la magnitud del oponente, en el 'día D' y la 'hora H', generalmente en Champions, el equipo iba a ofrecer la mejor de sus caras. Como si aquello de "ganar antes de salir a jugar" se fuera a cumplir.

Los jugadores del Madrid festejan el primer gol de Cristiano. / Chema Moya / EFE

Para los meses siguientes, el Real Madrid echó en falta la presencia de este tipo de jugador en el vestuario, más aún si cabe cuando las cosas empezaron a torcerse. Ni la ansiada llegada de Kylian Mbappé pudo camuflar el que se convertiría en uno de los lastres del equipo durante la pasada campaña a las órdenes de Ancelotti y la presente, hasta el momento, bajo las de Xabi Alonso. En el día a día todo parece rodado, pero cuando llega el momento de ponerse el mono de trabajo el equipo ha quedado en evidencia en más de una ocasión. Desde el club, se esperaba un paso al frente de aquellos jugadores que se curtieron en el Real Madrid de la mano de los jerarcas.

Los Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Rodrygo... saltaban a escena, pero esto nunca se ha refrendado sobre el campo. Ya han regalado momentos de gloria al madridismo, pero siempre acompañados de alguno de estos jerarcas. Desde entonces, el Real Madrid ha caído derrotado en cada prueba de fuego ante un rival de cierta entidad. Luka Modric, relegado a un segundo plano por su edad, y Dani Carvajal, ausente toda la temporada por una grave lesión, dejaban a esta plantilla huérfana de jerarcas. Más allá de la derrota, en muchas ocasiones goleado, daba la sensación de no saber cómo competir en este tipo de partidos. No es tanto el qué, sino el cómo se pierde. Incluso viéndose por delante en el marcador se mostraba inseguro e incómodo. Falta de intensidad, errores groseros a nivel individual o ausencia de personalidad... Estos son algunos de los denominadores comunes que ha dejado la plantilla en los últimos compromisos.

Un Real Madrid superado ante los 'grandes'

Hay que remontarse al primer clásico de la temporada pasada para comprobar esta tendencia. El Real Madrid cayó goleado en el Santiago Bernabéu (0-4) a manos de un Barça de Hansi Flick aún 'en pañales'. Después llegó la visita a Liverpool en la fase liga de la Champions (2-0). Los blancos ni comparecieron sobre Anfield, Mbappé falló un penalti y vivió una de sus peores noches como futbolista profesional. En la final de la Supercopa de España, de nuevo ante el Barça, el equipo de Carlo Ancelotti sufrió otro correctivo a manos de los azulgrana (2-5). El conjunto blanco se adelantó en el marcador, pero el Barça desmanteló una línea defensiva que quedó en evidencia. Ni la media hora final en superioridad numérica permitió al Real Madrid mirar de tú a tú al eterno rival.

El Arsenal fue el encargado de poner el último clavo al ataúd de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Los gunners apearon a los blancos en cuartos de final de la Champions. El Emirates Stadium fue testigo de una nueva goleada (3-0) para terminar certificando el pase a la siguiente ronda (1-2) en un Bernabéu impotente ante la imagen ofrecida por un equipo sin fútbol y, lo que era peor, sin alma. El destino cruzó al Real Madrid con el Barça en la final de Copa del Rey. Fue la tercera oportunidad para los blancos para desquitarse tras sufrir dos goleadas de los hombres de Flick. Nada más lejos de la realidad, el equipo de Carlo Ancelotti volvió a caer, esta vez en la prórroga, tras verse por delante en el marcador allá por el minuto 80. Algo similar se vivió en el partido de Liga disputado en Montjuic. Los blancos mandaban en el marcador con dos goles de ventaja en los primeros compases, pero antes del descanso ya se veía por debajo en un clásico en el que solo compareció Mbappé (4-3). La temporada finalizó con un balance de cuatro derrotas en cuatro partidos ante los azulgrana, reabriendo una herida más propia de tiempos pasados.

Jude Bellingham se lamenta tras la derrota del Real Madrid. / TOLGA AKMEN / EFE

Por el camino, y en defensa del Real Madrid, quedó una victoria en la eliminatoria ante un mermado Manchester City y la clasificación desde el punto de penalti ante el Atlético de Madrid. Solo ante el conjunto británico se vio a un Real Madrid reconocible. La visita al Metropolitano, pese a la victoria final, fue un infierno para los futbolistas del conjunto blanco. Tan solo la falta de acierto y determinación del Atlético de Madrid permitió seguir con vida al equipo de Carlo Ancelotti.

Ya con Xabi Alonso al mando del Real Madrid, el equipo vivió una pesadilla en las semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG (4-0). Dos errores de Asencio y Rüdiger sentenciaron a un equipo que, como viene siendo habitual, cayó goleado a manos del vigente campeón de Europa. Y el último capítulo de esta historia tuvo lugar el pasado sábado en el Metropolitano. El equipo venía de sumar siete victorias consecutivas en este arranque de temporada, pero los fantasmas del pasado emergieron. Los rojiblancos aplastaron al conjunto de Xabi Alonso (5-2), que renunció a sus principios en el primer duelo decisivo del campeonato. Ni rastro de la presión en campo rival, del dinamismo en ataque y la solidez defensiva mostrada hasta la fecha. El conjunto blanco volvió a ser goleado y, por extraño que resulte, deja de ser noticia. El tolosarra, como ya hiciera su predecesor, echó en falta un grado más de "intensidad" por parte de sus futbolistas.

El Real Madrid, un equipo acostumbrado a reinar en los grandes partidos, se ha mostrado más vulnerable que nunca. Irreconocible en ciertos momentos, y superado por todos y cada uno de los rivales de cierta entidad a los que se ha cruzado en el último año. La tendencia, fácilmente palpable, parece ser una losa en el núcleo del vestuario madridista, que, por momentos, parece acomplejado en este tipo de partidos. Hay que sufrir en la derrota antes de celebrar en la victoria. La plantilla del Real Madrid aún es muy joven y en el interior de alguno de estos futbolistas se puede estar gestando ese carácter de jerarca que tanto anhela este equipo. Es momento de mirarse al espejo, renunciar a todos esos miedos que habitan en la cabeza de los futbolistas y recuperar la tendencia ganadora del club que más veces lo ha conseguido a lo largo de la historia. Y todo ello pasa por Xabi Alonso, un hombre en el que se confía para liderar esta transición, pero que, hasta la fecha, parece no haber cambiado nada del gen competitivo de este equipo. Uno que necesita de jerarcas para volver a reinar en Europa.