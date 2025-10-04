El Real Madrid se agarra a la efectividad de Mbappé y la 'magia' de Güler: a recuperar sensaciones "sin olvidar lo del derbi"

“Nunca hay que olvidar. Hay que seguir pensando lo que ocurrió este fin de semana y trabajar para hacerlo mejor y no pasar otra vez esa noche”, sentenciaba Kylian Mbappé, instantes después de haber conseguido un hat trick ante el Kairat Almaty en la Champions. El francés, crítico con la imagen ofrecida ante el Atlético de Madrid, dio la cara en el encuentro siguiente ante el equipo kazajo. Lo cierto es que mal haría el Real Madrid, en particular, y el madridismo, en general, en olvidar lo sucedido el pasado fin de semana ante su rival capitalino. La siguiente piedra de los blancos en el camino rumbo a la conquista del campeonato liguero será el Villarreal (sábado, 21:00 horas).

La semana de Fede Valverde

Partido que será empleado por el conjunto madridista para tratar de recuperar las sensaciones perdidas de golpe y porrazo en el derbi frente al Atlético de Madrid. Los blancos perdieron el invicto y la victoria intersemanal en Almaty no parece haber calmado las aguas en la casa blanca. Uno de los nombres propios en los últimos días ha sido Fede Valverde. El uruguayo ha estado en el punto de mira desde que emitiera unas polémicas declaraciones en la previa del encuentro ante el conjunto kazajo.

Valverde confesó "no haber nacido para jugar de lateral derecho". Tiempo después, salió en su propia defensa por medio de un comunicado en redes sociales. "Ningún jugador, ni Valverde, ni Rodrygo, ni Vini, me ha dicho que no quiere jugar en una posición. Todos quieren jugar. Están con buena predisposición", comentaba el técnico tolosarra queriendo 'apagar' el incendio en la previa del encuentro ante el submarino.

El propio Xabi Alonso citaba el nombre de otro de los futbolistas sobre el que se centraban las cámaras en el encuentro de Champions. Vinicius abandonó el campo contrariado, no tanto con la decisión de su técnico sino con su partido a nivel individual. “No ha sido un rebote. Otro día… Pero hoy no. El comentario no iba por donde crees. Nosotros lo hemos entendido”, puntualizaba el tolosarra en sala de prensa sobre Vinicius.

El que no baja el ritmo es Mbappé

En cambio, el que no genera un ápice de duda en el Real Madrid es Kylian Mbappé. El francés está ejerciendo de líder en el ataque blanco, atraviesa su mejor momento desde que se enfundara la camiseta blanca, aquella con la que soñaba en el cómic de su infancia. Kylian ha convertido 13 goles en nueve partidos, cifra que la pasada temporada tardó 23 jornadas en marcar. Los blancos suman 21 tantos entre los partidos de Liga (14) y los de Champions (7). El 62% de los goles madridistas cuentan con la autoría del francés, que solo falló a su cita con el gol en el encuentro ante el Mallorca. “Cuando tengo cinco ocasiones, tengo que marcar las cinco. Por eso me compró el Madrid”, confesaba el francés, ambicioso, a los micrófonos de Movistar+ tras conseguir un hat trick ante el Kairat Almaty.

Xabi, consciente del diamante que tiene en sus manos, elogia al francés siempre que dispone de la oportunidad. “Es clínico enfrente de la portería y tenemos que enganchar bien con él para que tenga ocasiones. Es decisivo en casi todos los partidos. Hoy lo ha vuelto a demostrar. Y el gol que mete en el derbi es espectacular. Necesitamos que florezca su calidad. Estoy contento de la influencia positiva que tiene en el día a día con sus compañeros y cómo se está implicando en el trabajo”, cuenta el tolosarra.

El extremo francés del Real Madrid Kylian Mbappé y el centrocampista turco Arda Güler calientan antes del partido de la primera jornada de LaLiga. / SERGIO PÉREZ / EFE

Y no se entiende este momento de forma del francés sin la conexión con Arda Güler. El turco se ha convertido en el mejor aliado del delantero madridista, formando una dupla que da resultados al ataque blanco. Entre los dos combinan 21 goles en favor del Real Madrid. Buena parte de las opciones de los blancos esta temporada recaen sobre ambos futbolistas, que este sábado se reencontrarán con el Santiago Bernabéu una semana después del 'batacazo' en el derbi.