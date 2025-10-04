Raffaella vuelve a la vida: estreno del musical que celebra a la diva del Mediterráneo

Hay artistas que no mueren. Hay artistas que, simplemente, se transforman en algo más grande que ellos mismos: en mito, en referencia cultural, en banda sonora de generaciones enteras. Raffaella Carrà es una de esas figuras que trascienden su tiempo, y desde esta semana, su espíritu vuelve a latir en el corazón de la Gran Vía madrileña. Raffaella, El Musical aterriza en el Teatro Capitol con la promesa de encender la capital con ritmo, color y esa energía arrolladora que solo la Carrà sabía transmitir.

No es la primera vez que Madrid rinde tributo a la diva italiana -hace apenas dos años Bailo Bailo llenaba el mismo teatro con sus canciones-, pero esta nueva producción es diferente. Más íntima, más biográfica, más Raffaella. Dirigida por Luciano Cannito y coreografiada por Fabrizio Prolli, esta obra de DreamCatcher S.L. no es solo un concierto nostálgico ni un popurrí de éxitos. Es un viaje de 90 minutos sin descanso que recorre la vida de una mujer que bailó entre dictaduras, rompió moldes televisivos y se convirtió en símbolo de libertad para millones de personas en toda Europa.

La historia de Raffaella Carrà es de esas que merecen ser contadas una y otra vez. Nacida en 1943 en Bolonia como Raffaella Maria Roberta Pelloni, la niña que soñaba con Hollywood acabó convirtiéndose en la reina indiscutible de la televisión europea. Su carrera comenzó en el cine italiano de los 60, donde compartió planos con Frank Sinatra en la película Von Ryan's Express (1965) durante su aventura en Hollywood. Pero fue la pequeña pantalla la que la convirtió en leyenda.

¡Raffaella' es la última gran apuesta del Teatro Capitol. / CEDIDA

En plena España franquista de los 70, Raffaella Carrà apareció en Televisión Española con un ombligo al aire que hoy parece anecdótico, pero que entonces supuso una revolución silenciosa. No era solo cuestión de centímetros de piel: era la actitud. La forma en que se movía, en que miraba a cámara, en que ocupaba el espacio sin pedir permiso. En un país gris, Carrà era technicolor. En una época de corsés sociales, ella bailaba con una libertad que parecía venir del futuro.

El musical que se estrena en el Capitol captura precisamente esa esencia transformadora. Con un libreto que abarca desde sus inicios hasta su consagración internacional, el espectáculo promete revelar también las zonas menos conocidas de su biografía: sus amores secretos, sus luchas personales, los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a la cima en una industria dominada por hombres.

Raffaella, El Musical no se conforma con ser un espectáculo de tributo convencional. La producción ha puesto especial cuidado en recrear no solo la estética de sus programas más icónicos -esos decorados de colores imposibles, esos vestuarios que desafiaban la gravedad y el buen gusto para crear algo completamente nuevo-, sino también en capturar el contexto histórico que hizo de ella mucho más que una simple cantante o presentadora.

El musical está dirigidao por Luciano Cannito y coreografiado por Fabrizio Prolli. / CEDIDA

Es imposible pensar en Raffaella Carrà sin que nos asalten sus canciones: Pedro, Rumore, En el amor todo es empezar. Pero reducir su legado a un puñado de hits pegadizos sería injusto. Carrà fue una pionera del videoclip cuando MTV ni siquiera existía, una mujer que tomó las riendas de su carrera artística en tiempos en que las cantantes eran más bien marionetas manejadas por productores, y una figura que navegó con maestría entre Italia, España y Latinoamérica, convirtiéndose en un fenómeno paneuropeo mucho antes de que existiera el concepto de "globalización".

Sus canciones hablaban de sexualidad con una naturalidad escandalosa para la época. A far l'amore comincia tu (En el amor todo es empezar) no era una sugerencia sutil: era una declaración de intenciones feminista envuelta en ritmo latino. En sus programas televisivos, Carrà invitaba a bailar a obreros, a amas de casa, a gente común y corriente, democratizando un medio que hasta entonces solo miraba a las clases altas o a las élites culturales.

El musical incluye prácticamente todos sus grandes éxitos, desde los más conocidos hasta joyas menos recordadas que han sido rescatadas especialmente para la ocasión. Los arreglos musicales respetan las versiones originales pero las adaptan a las necesidades escénicas, creando una experiencia sonora envolvente que promete hacer vibrar las butacas del Capitol.

El desafío de encarnar un icono

Interpretar a Raffaella Carrà no es tarea sencilla. No se trata solo de cantar bien o de dominar pasos de baile complejos -aunque ambas cosas son imprescindibles-. Se trata de capturar algo intangible: ese carisma magnético, esa mezcla de sensualidad y simpatía, esa forma de mirar a cámara (o al público) como si cada espectador fuera la única persona en el mundo.

Lorena Santiago, la actriz que da vida a Raffaella en este montaje, afronta su primer papel protagonista tras una trayectoria como bailarina y cantante en diversos musicales. Para ella, el reto ha sido algo mucho más profundo que mimetizarse en ella. "En ningún momento me han pedido imitarla", explica. "Para mí ha sido transmitir su esencia. Es un orgullo poder contar la historia de una mujer tan valiente, tan moderna, tan feminista y reivindicativa".

La conexión de Lorena con el personaje va más allá de lo profesional: "Creo que es el personaje que menos me está costando hacer porque hay mucho de Lorena en Raffaella. Hay muchas cosas de su manera de ser, de su esencia, en mí. Una persona con carácter, con ideas claras, muy libre de expresar su cuerpo. Ella era pionera, no tenía tabús ninguno, y creo que hay muchas cosas de ella que yo también tengo".

Raffaella Carrà nació en 1943 en Bolonia. / CEDIDA

La preparación ha sido intensa y acelerada. En apenas un mes y pico, el equipo ha montado un espectáculo que recorre desde la primera audición de Raffaella como bailarina hasta su triunfo en Televisión Española. "Hay muchos matices, muchos personajes. Vas pasando por momentos muy bonitos a nivel actriz. Me emociono mucho porque hay momentos que hablan de su sacrificio. Al final, todo artista tuvo que hacer muchos sacrificios para alcanzar su sueño", reflexiona Lorena.

Pero si hay un desafío técnico que resume la complejidad del papel, ese es simultanear el canto con la coreografía. "Lo más difícil es poder bailar las coreografías y cantar las canciones a la vez", confiesa. "Raffaella tenía mucha energía, y yo también soy bailarina y cantante, pero hay que controlar muchísimo la respiración porque tienes que proyectar la voz mientras bailas. Y luego están los cambios de vestuario: tengo un montón, y solo 30 segundos entre escena y escena".

El trabajo con el equipo directivo ha sido, según Lorena, uno de los aspectos más gratificantes: "Me ha gustado mucho cómo ha dirigido el equipo. Nos han dirigido mucho a nivel de movimiento y dirección, pero también nos han dejado sentir, han dejado que nuestra creatividad como actores aportan ese granito. No es todo tan cuadriculado como a veces vienen las franquicias de fuera. Ha sido muy fácil trabajar así".

Un equipo internacional al servicio de una leyenda

La producción de "Raffaella, El Musical" ha reunido a un equipo creativo de primer nivel. Luciano Cannito, director del montaje, viene del teatro musical italiano y ha trabajado en producciones que van desde el clásico al contemporáneo. Su visión para este espectáculo ha sido clara desde el principio: nada de nostalgia barata ni de recreación mimética. El objetivo era capturar el espíritu de Carrà, no embalsamarla. Las coreografías de Fabrizio Prolli son otro de los pilares del espectáculo. Prolli, que ha trabajado en algunas de las producciones más ambiciosas del teatro musical europeo, se ha enfrentado al reto de actualizar los movimientos característicos de Carrà sin traicionarlos. Sus bailes eran producto de su tiempo: desenfadados, sensuales sin caer en lo vulgar, técnicamente impecables pero aparentemente espontáneos. Reproducirlos textualmente en 2025 sería un error; ignorarlos, una traición. Prolli ha encontrado un punto medio que promete emocionar tanto a quienes vieron bailar a la Carrà original como a las nuevas generaciones que la descubren ahora.

La escenografía de Italo Grassi recrea esos universos de colores imposibles que caracterizaban los programas de Carrà, pero con un toque contemporáneo. Nada de cartón piedra ni de purpurina barata: la tecnología actual permite crear efectos visuales que la propia Raffaella habría adorado. El diseño de iluminación de Alessandro Caso juega con los claroscuros entre la figura pública radiante y la mujer que había detrás, creando momentos de intimidad sorprendente en medio del espectáculo.

Una de las decisiones más interesantes de la producción ha sido la de incluir no solo los grandes éxitos en español e italiano, sino también versiones menos conocidas y canciones que Carrà interpretó en otros idiomas. Porque, aunque en España la recordemos principalmente por sus trabajos en castellano, Raffaella fue una artista verdaderamente políglota que grabó discos en inglés, francés y hasta en japonés.

Una de las escenas más efervescentes de 'Raffaella'. / CEDIDA

Hay que venir al sur sonará junto a Felicidad, da da, Fiesta compartirá programa con Tuca Tuca, y por supuesto no faltarán En el amor todo es empezar ni Lucas. Pero también habrá espacio para piezas menos obvias, canciones que completan el retrato de una artista mucho más compleja y sofisticada de lo que a veces se reconoce. La banda sonora del espectáculo ha sido remasterizada específicamente para este montaje, trabajando sobre las grabaciones originales pero adaptándolas a las necesidades acústicas del Capitol. El resultado es un sonido potente, envolvente, que hace justicia a esas producciones de los 70 y 80 donde cada canción parecía una pequeña sinfonía pop.

"Tenemos muchas ganas de sentir al público, de ver su respuesta", confiesa Lorena Santiago, quien antes del estreno se toma quince minutos ya vestida y con peluca para entrar en el personaje. "Son canciones súper míticas y la gente va a empezar a cantar con nosotros. En un ensayo abierto que hicimos, con solo 20 personas, ya se sentía cómo querían levantarse de la silla. Espero que la gente conecte y se lo pase bien, porque al final de eso se trata. Nosotros lo disfrutamos mucho, yo lo disfruto mucho, me emociono mucho. Y eso es lo que queremos compartir".

Raffaella, El Musical no es solo un espectáculo de entretenimiento. Es un acto de memoria cultural, un recordatorio de que hubo mujeres que abrieron caminos cuando nadie se los pedía, que bailaron en la oscuridad para que otros pudieran ver la luz. Es también una celebración de la alegría como forma de resistencia, del baile como lenguaje universal, de la libertad como conquista cotidiana.