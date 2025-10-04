Continúan las actividades de Hispanidad 2025 en Madrid: esta es la programación completa para hoy, sábado 4 octubre

Arrancan las fiestas de la Hispanidad 2025 en Madrid. Este fin de semana, la agenda cultural estará marcada por conciertos, espectáculos de danza y teatro que servirán para estrechar lazos culturales y llenar de color las calles de la capital.

Entre las más de 200 actividades que propone la Comunidad bajo el lema Todos los acentos caben en Madrid, destaca el concierto gratuito de Gloria Estefan, que se llevará a cabo en la Plaza de Colón de la capital mañana domingo a las 13:00 horas. Los que acudan a la cita se sumergirán en un viaje por décadas de éxitos que han definido una era, clásicos que han atravesado el tiempo y novedades que muestran la constante evolución creativa de la artista.

Ahora, antes de que llegue la fecha señalada, la Comunidad prepara diferentes actividades para que los ciudadanos disfruten de estas fechas tan especiales. A continuación, te detallamos lo que depara Hispanidad 2025 este sábado 4 de octubre.

Estas son todas las actividades para este sábado, 4 de octubre

Este sábado 4, el Museo del Traje presenta ‘Orilla’ (12:00 y 13:30), un montaje que fusiona moda y flamenco. Por la noche, el teatro clásico toma protagonismo con ‘Fuenteovejuna’ a las 20:00 en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, ofreciendo una experiencia cultural única.

El domingo 5 será uno de los días más esperados, pues, a las 13:00, la Plaza de Colón vibrará con el concierto gratuito de Gloria Estefan, quien celebra su 50º aniversario artístico junto a otros artistas invitados. A las 18:00 de la tarde la Cabalgata de la Hispanidad recorrerá la Gran Vía con comparsas, grupos folclóricos y compañías de danza de 23 países. Por otro lado, el Ateneo de Madrid rendirá homenaje a compositoras españolas vinculadas a Latinoamérica a las 19:00 horas con la pianista Sylvia Torán.