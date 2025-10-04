Una mujer resulta herida grave tras ser atacada con un arma blanca en Usera.

Una mujer de 51 años ha resultado herida de gravedad esta madrugada tras ser apuñalada en el cuello en una calle del distrito madrileño de Usera, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos ocurrieron en la calle Santuario, donde los servicios de Samur-Protección Civil atendieron a la víctima, que presentaba varias heridas de arma blanca. Los sanitarios lograron estabilizarla en el lugar, aunque su estado era grave e inestable, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital de la capital.

Durante el operativo, agentes de la Policía Municipal de Madrid escoltaron el convoy sanitario hasta el centro hospitalario para garantizar la seguridad del traslado.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar la identidad del autor o autores del ataque.