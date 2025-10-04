SUCESO EN MADRID
Una mujer resulta herida grave tras ser atacada con un arma blanca en Usera
La víctima sufrió varias heridas de arma blanca en la vía pública y fue trasladada en estado grave al hospital. La Policía Nacional investiga la agresión
Una mujer de 51 años ha resultado herida de gravedad esta madrugada tras ser apuñalada en el cuello en una calle del distrito madrileño de Usera, según ha informado Emergencias Madrid.
Los hechos ocurrieron en la calle Santuario, donde los servicios de Samur-Protección Civil atendieron a la víctima, que presentaba varias heridas de arma blanca. Los sanitarios lograron estabilizarla en el lugar, aunque su estado era grave e inestable, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital de la capital.
Durante el operativo, agentes de la Policía Municipal de Madrid escoltaron el convoy sanitario hasta el centro hospitalario para garantizar la seguridad del traslado.
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar la identidad del autor o autores del ataque.
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- El archivo personal de Robert Capa: las fotografías de la Guerra Civil que sacaron los colores a España en el mundo
- ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas
- La Librería San Ginés cambia los libros por souvenirs: 'La imagen duele
- Cinco municipios madrileños, entre los 10 más ricos de España
- ¿Se extenderá finalmente el soterramiento de la A-5 hasta el final de Cuatro Vientos, como piden los vecinos?
- La felicidad cuesta menos de dos euros y llega a Madrid en formato dulce
- Dos detenidos por provocar el incendio que calcinó 11 coches en el parking de Xanadú