Muere un hombre apuñalado en una pelea en un bar de Vallecas y detenido el presunto autor.

Un hombre de 50 años ha muerto en la noche de este viernes tras ser apuñalado durante una pelea en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del ataque, que fue localizado en las inmediaciones del local, según informaron fuentes policiales y de Emergencias Madrid.

El suceso ocurrió alrededor de las 22.00 horas en un establecimiento situado en el número 40 de la calle Carlos Aurioles, cuando se produjo una riña entre dos individuos. Durante el altercado, uno de ellos asestó una puñalada al otro con un arma blanca.

A la llegada de los primeros efectivos, la Policía Municipal taponó la herida, situada en la zona axilar izquierda, hasta la intervención del Samur-Protección Civil. Los sanitarios encontraron al hombre en parada cardiorrespiratoria y le practicaron maniobras de reanimación, incluida una toracotomía —masaje cardíaco directo tras abrir la cavidad torácica—, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El presunto autor fue detenido por un delito de homicidio poco después del suceso. En el lugar intervinieron agentes de Seguridad Ciudadana, de la Policía Científica (grupo de Delitos Violentos, DEVI) y del grupo VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación.