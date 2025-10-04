SUCESO EN MADRID
Muere un hombre apuñalado en una pelea en un bar de Vallecas y detenido el presunto autor
El hombre, de 50 años, sufrió una herida en la axila izquierda durante una riña en un local de la calle Carlos Aurioles. Los servicios de emergencia no pudieron reanimarlo
Un hombre de 50 años ha muerto en la noche de este viernes tras ser apuñalado durante una pelea en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del ataque, que fue localizado en las inmediaciones del local, según informaron fuentes policiales y de Emergencias Madrid.
El suceso ocurrió alrededor de las 22.00 horas en un establecimiento situado en el número 40 de la calle Carlos Aurioles, cuando se produjo una riña entre dos individuos. Durante el altercado, uno de ellos asestó una puñalada al otro con un arma blanca.
A la llegada de los primeros efectivos, la Policía Municipal taponó la herida, situada en la zona axilar izquierda, hasta la intervención del Samur-Protección Civil. Los sanitarios encontraron al hombre en parada cardiorrespiratoria y le practicaron maniobras de reanimación, incluida una toracotomía —masaje cardíaco directo tras abrir la cavidad torácica—, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.
El presunto autor fue detenido por un delito de homicidio poco después del suceso. En el lugar intervinieron agentes de Seguridad Ciudadana, de la Policía Científica (grupo de Delitos Violentos, DEVI) y del grupo VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación.
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- El archivo personal de Robert Capa: las fotografías de la Guerra Civil que sacaron los colores a España en el mundo
- ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas
- La Librería San Ginés cambia los libros por souvenirs: 'La imagen duele
- Cinco municipios madrileños, entre los 10 más ricos de España
- ¿Se extenderá finalmente el soterramiento de la A-5 hasta el final de Cuatro Vientos, como piden los vecinos?
- La felicidad cuesta menos de dos euros y llega a Madrid en formato dulce
- Dos detenidos por provocar el incendio que calcinó 11 coches en el parking de Xanadú