Moda, baile y catas en los hoteles de Madrid: arranca el programa gratuito 'Somos Ñ Fest'

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y la Comunidad de Madrid han inaugurado este viernes en el Hotel The Madrid Edition el ciclo 'Somos Ñ Fest', una programación cultural gratuita que se celebrará hasta el 12 de octubre en distintos hoteles de la ciudad. La iniciativa, en colaboración con varios establecimientos madrileños, busca acercar la cultura al público local y visitante, reforzando el vínculo entre turismo, ocio y patrimonio cultural.

El programa cuenta con la participación de 15 hoteles emblemáticos —entre ellos The Madrid Edition, JW Marriott Hotel Madrid, Relais & Châteaux Orfila o Wellington Hotel & Spa Madrid— que durante diez días acogerán actividades abiertas al público como talleres, desfiles, clases de baile y catas gastronómicas.

Compromiso con la cultura y la colaboración público-privada

Durante la presentación, Mar de Miguel, vicepresidenta ejecutiva de la AEHM, destacó que “este ciclo es una oportunidad para mostrar el compromiso del sector hotelero con la cultura y para reforzar el valor de la colaboración público-privada en beneficio de la ciudad”.

Por su parte, Luis Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, subrayó que "el respaldo de la Comunidad de Madrid a esta iniciativa refleja nuestra apuesta por proyectos que tienen una gran relevancia cultural y turística, y que acercan aún más Madrid a los ciudadanos y visitantes".

El director general de The Madrid Edition, Michel Nottem, añadió que “nuestros espacios son más que alojamientos; se convierten en verdaderos puntos de encuentro cultural, abiertos al público y conectados con la ciudad"..

Moda y talento latinoamericano en la apertura

El acto inaugural incluyó un desfile de moda con creadores hispanoamericanos, entre ellos Francisco Arce (Bolivia), Agnes Lenoble (Uruguay), Francisco Rey Petit (Argentina), Sofía Ferrari (Argentina), Laura Carnevale (Carnevale Madrid) y María Spada (Spada Studio). La iniciativa contó con la participación de Casa Latina, proyecto fundado por Irene Suárez para dar visibilidad al talento latinoamericano en Europa, y de Co Showroom, impulsado por Rey Petit y Josefina Segura.

Actividades del ciclo

El programa Somos Ñ Fest ofrece propuestas para todos los públicos:

Viernes 3: Rueda de prensa y desfile de moda en The Madrid Edition.

Rueda de prensa y desfile de moda en The Madrid Edition. Sábado 4: Encuentro con David Botello y cata de café (Bastardo Hostel); clase de merengue (Voco Madrid Retiro).

Encuentro con David Botello y cata de café (Bastardo Hostel); clase de merengue (Voco Madrid Retiro). Domingo 5: Clases de salsa (CoolRooms Madrid) y taller de mimbre con cata de rones guatemaltecos (Heritage Madrid).

Clases de salsa (CoolRooms Madrid) y taller de mimbre con cata de rones guatemaltecos (Heritage Madrid). Lunes 6: Taller de calaveras mexicanas y cata de cervezas (Tótem Madrid).

Taller de calaveras mexicanas y cata de cervezas (Tótem Madrid). Martes 7: Taller de bordado mexicano (Orfila) y collage con vinos de Madrid (VP Sogno Metropolitano).

Taller de bordado mexicano (Orfila) y collage con vinos de Madrid (VP Sogno Metropolitano). Miércoles 8: Taller de mimbre y cata de rones venezolanos (Apartosuites Jardines de Sabatini).

Taller de mimbre y cata de rones venezolanos (Apartosuites Jardines de Sabatini). Jueves 9: Clase de bachata (Casa de las Artes Meliá Collection) y collage con vinos argentinos y uruguayos (H10 Puerta de Alcalá).

Clase de bachata (Casa de las Artes Meliá Collection) y collage con vinos argentinos y uruguayos (H10 Puerta de Alcalá). Viernes 10: Taller de acuarela y cata de vinos de México (Wellington Hotel & Spa).

Taller de acuarela y cata de vinos de México (Wellington Hotel & Spa). Sábado 11: Encuentro con David Botello y cata de café (UMusic Hotel Madrid).

Encuentro con David Botello y cata de café (UMusic Hotel Madrid). Domingo 12: Taller de altarcito mexicano y cata de vinos de Madrid (JW Marriott); charla sobre Miguel Ángel Asturias (Akeah Gran Vía).

La AEHM, voz del sector hotelero madrileño

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) agrupa a más de 330 establecimientos de la Comunidad, desde grandes cadenas internacionales hasta hoteles familiares. Su objetivo es representar los intereses del sector, fomentar su desarrollo sostenible y reforzar la competitividad turística de la región.