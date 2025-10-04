Mil madrileños se podrán forman gratuitamente en Inteligencia Artificial o programación

Más de un millar de madrileños, preferentemente los que estén en paro y los jóvenes que buscan su primer empleo, podrán formarse con cursos gratuitos en materias como inteligencia artificial (IA), programación y seguridad informática.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, según ha informado este sábado, ha invertirá más de dos millones de euros para la organización de estas enseñanzas entre los años 2025 a 2027, en las que se ofrecerán 67 clases con 15 estudiantes en cada una, para un total de 1.005 plazas y 18.350 horas lectivas.

En el acceso a las acciones formativas, que son gratuitas y que se impartirán en el centro TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) de Alcobendas, tendrán preferencia los ciudadanos en paro residentes en la región e inscritos en las Oficinas de Empleo del Ejecutivo autonómico, pero también podrán optar a ellas trabajadores ocupados que quieran mejorar su cualificación.

De manera particular, han apuntado, se formará a jóvenes que buscan su primer trabajo en materias que faciliten su inserción laboral.

Entre otras temáticas, se impartirán cursos relacionados con la creación de aplicaciones para móviles, blockchain o desarrollo de videojuegos.

Por ello, Alcobendas funcionará como un espacio asociado al Centro Madrileño para la Innovación y Capacitación para el Empleo (CMICE) en Tecnologías de la Información, situado en Getafe.

Los interesados en apuntarse a estas formaciones podrán hacerlo a través del buscador de cursos de la página web de la Comunidad de Madrid a partir de octubre.