Japón encuentra en la plaza madrileña de Colón su nueva mesa de culto: ramen, tempura, yakitori o sashimi

Madrid está viviendo su momento más japo. En cada esquina asoma un local con sushi de autor, ramen humeante o gyozas recién salidas de la plancha. Pero es en torno a la Plaza de Colón donde la tendencia se convierte en experiencia. Allí, entre el ruido del tráfico, las banderas al viento y los edificios más elegantes del centro, la capital se rinde a la influencia japonesa con una sofisticación inédita.

El Omakase, la palabra de moda

Que el sushi hace tiempo dejó de ser exótico ya nadie lo duda. Pero el nuevo auge japonés en Madrid va más allá. Los yakitori (brochetas de pollo asadas), los ramen (caldos intensos con fideos), los sashimi o los donburi (boles de arroz) forman parte ya del vocabulario gastronómico de los madrileños. Si hay una expresión que simboliza este amor madrileño por lo nipón es Omakase. Tres sílabas que significan "confía en el chef".

Ni carta, ni elección: el cocinero decide. El comensal solo se sienta, observa, y se deja llevar. El recorrido en Zuma Madrid suele empezar con una croqueta de bacalao negro con mayonesa de yuzu, crujiente por fuera, cremosa y cítrica por dentro. Luego llega el pez limón con ponzu de ajo y chile, y el tataki de atún con daikon: dos bocados que resumen la filosofía japonesa en la mesa —ligereza, equilibrio, precisión—. Después, el tartar de salmón y atún con caviar oscietra, la tempura de gamba con mayonesa cítrica y el bacalao negro marinado en miso se suceden como capítulos de una historia que une Japón y el Mediterráneo. El solomillo de ternera picante con sésamo y soja dulce pone el punto final salado, con esa potencia que solo da el fuego de la robata grill.

No se trata solo de comer, sino de vivir una experiencia. En este rincón de Colón, la cena es puro espectáculo: cuchillos que danzan, brasas encendidas, cócteles de yuzu y shiso, y DJs marcando el pulso de la noche. Los tres menús Omakase —Classic, Signature y Premium— invitan a dejarse llevar por el chef en un recorrido que resume la esencia del Japón más actual. Madrid le ha puesto ritmo al alma japonesa, y el resultado —entre sushi, tempuras y sake— es magnético.