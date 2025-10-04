Día Internacional del Café 2025: más de 67 millones de tazas al día en España y un sector que genera empleo inclusivo

El 1 de octubre se celebraba en todo el mundo el Día Internacional del Café, una jornada dedicada a una de las bebidas más queridas y universales. Más allá de su aroma y sabor, el café representa un momento de encuentro, una costumbre social y, cada vez más, una oportunidad de generar impacto positivo. Un café bien hecho es mucho más que una simple bebida. Como afirmaba Marisa Baqué, una de las mayores expertas en café de España, durante su ponencia en la primera jornada del CoffeeFest 2025: "Un café bien hecho no es extremadamente amargo, no tiene astringencia, no es irregular, ni molesto en la boca".

El café como motor de empleo e inclusión social

El café no solo mueve pasiones: también genera empleo, impulsa la economía y promueve la inclusión social. Ejemplo de ello es Filantrópico, una empresa social que ha logrado consolidar un modelo innovador donde cada taza de café genera oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual. En apenas tres años, Filantrópico ha logrado atender a más de 70 empresas, incluidas dos del IBEX 35, apostando por un modelo 100% social que reinvierte todos sus beneficios en la creación de empleo inclusivo. "Desde el principio tuvimos claro que el objetivo era conseguir que cada taza de café consumida en una oficina o en un hogar pudiera transformar vidas", afirma Javier Sanz, CEO y fundador de la compañía.

El equipo operativo de Filantrópico está formado mayoritariamente por personas con discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión. Además, colabora con entidades como Prodis, Kyrios, Pueblos Unidos o Fundación Tomillo, consolidando una red que combina inclusión laboral, sostenibilidad y comunidad.

El impacto social se complementa con un compromiso ambiental: el café se tuesta en pequeños lotes en Madrid, se distribuye a pie o en transporte público y se sirve en envases reutilizables. Su cafetería en la tienda de Pangea, abierta en 2024, funciona además como espacio de encuentro entre baristas, productores y empresas con interés en generar impacto positivo. "Crecemos porque cada vez más empresas buscan generar impacto social con sus acciones. Cada nuevo cliente nos permite contratar a alguien más, abrir una puerta y demostrar que un modelo empresarial centrado en las personas puede ser viable y sostenible", destaca Sanz.

Innovación y ritual en el hogar

El auge del café de especialidad y de los métodos de preparación domésticos refleja cómo esta bebida ha pasado de ser un mero estimulante a un ritual cotidiano lleno de matices. La búsqueda de una experiencia más personalizada ha impulsado el desarrollo de cafeteras domésticas con prestaciones profesionales, como la Espresso Foodies de MasterPRO, que con 20 bares de presión, 1350W de potencia y un depósito de 1,2 litros, permite disfrutar de un café de calidad sin salir de casa.

Su diseño en acero inoxidable y su facilidad de uso la convierten en una aliada ideal para quienes desean equilibrar sabor, textura y comodidad. Y para quienes disfrutan de la variedad, cada día puede ser una excusa para probar algo distinto:

Lunes: café latte, para empezar la semana con suavidad.

café latte, para empezar la semana con suavidad. Martes: espresso macchiato, con ese toque marcado que aporta energía.

espresso macchiato, con ese toque marcado que aporta energía. Miércoles: mocca latte, una versión dulce para recargar fuerzas.

mocca latte, una versión dulce para recargar fuerzas. Jueves: café bombón, fusión perfecta entre café y leche condensada.

café bombón, fusión perfecta entre café y leche condensada. Viernes: café vienés, coronado con nata, ideal para celebrar el inicio del fin de semana.

El café en cifras: un sector en expansión

Según el Informe Sectorial del Café en España (2023-2024), presentado por la Asociación Española del Café (AECafé), el sector mantiene una senda de crecimiento sostenido basada en la calidad, la innovación y la sostenibilidad.

En palabras de Montserrat Prieto, secretaria general de AECafé: "El café forma parte de la vida cotidiana de millones de personas en España y, al mismo tiempo, es un motor económico y de empleo".

Los datos lo confirman. En 2024, la producción nacional de café superó las 218.000 toneladas, un 1,13 % más que el año anterior, impulsada por el crecimiento del café tostado con cafeína (+5,7%). España, además, mantiene posiciones destacadas en la producción de café descafeinado y soluble a nivel europeo. El consumo nacional creció un 3,7 %, alcanzando más de 67 millones de tazas diarias:

44,7 millones se consumen en los hogares.

22,5 millones, en bares y cafeterías.

De cada 100 tazas, 66 se toman en casa y 34 en el sector hostelero (HORECA). El café de tueste natural sigue siendo el favorito (42 % en hogares y 78 % en hostelería), mientras que las cápsulas continúan ganando terreno, representando una de cada cinco tazas en los hogares españoles.

Una bebida que une cultura, sostenibilidad y propósito

Cada taza de café encierra una historia: la del agricultor que la cultiva, la de quien la tuesta, la del barista que la prepara y la de quien la disfruta. En España, donde se consumen más de 22.000 millones de tazas al año, el café no solo es parte de la cultura diaria, sino también una fuente de empleo, sostenibilidad e inclusión.

Celebrar el Día Internacional del Café es reconocer esa capacidad única del café para unir a las personas, inspirar proyectos sociales y recordarnos que los grandes cambios también pueden empezar con algo tan sencillo como una taza bien hecha.