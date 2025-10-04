Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Ayuso pregunta "de dónde salía el dinero" de pagos a Ábalos y apunta a la "financiación ilegal" del PSOE

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid / Fernando Sánchez - Europa Press

EP

Madrid

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, se ha preguntado "de dónde salía el dinero" de los pagos al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y ha apuntado a la "presunta financiación ilegal" del PSOE.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde Villamanta, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya reflejado en un informe enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres a Ábalos, indicando que algunos eran liquidaciones por gastos pero que otros de esos pagos no aparecen en la documentación aportada por el PSOE.

"Es un informe que viene a volver a demostrar cómo tenemos un PSOE, un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que está sumido en auténticos casos de corrupción. Aquí la gran pregunta es por qué el Partido Socialista pagaba con dinero en efectivo a Ábalos y a Koldo (García). ¿De dónde salía ese dinero?", ha señalado el consejero.

Por ello, ha vuelto a insistir en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "solo tiene una salida más, que es la convocatoria de elecciones" para responder "ante todos y cada uno de los ciudadanos y, muy probablemente, también responder ante el juez por estos gravísimos casos de corrupción".

