Evacuan a casi 300 trabajadores de una nave de San Fernando de Henares por un incendio

Los 296 trabajadores de una nave de San Fernando de Henares fueron evacuados esta tarde a causa del incendio en el exterior de varios remolques cargados de pequeños electrodomésticos y material electrónico.

Ningún trabajador ha resultado herido ni intoxicado, según el 112 de la Comunidad de Madrid.

El incendio se registró en una nave industrial de San Fernando de Henares situada en la calle de Marqueteros.

La nave fue evacuada por precaución, ya que no se ha visto afectada por el incendio en los remolques aparcados en el exterior.

Ocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid extinguieron el incendio y evitaron su propagación a vehículos colindantes y a la propia nave.