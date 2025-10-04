Un esfuerzo titánico de tres meses y medio para iluminar 230 enclaves en Madrid esta Navidad: "No nos planteamos un plan B"

50 profesionales trabajan desde el mes de agosto en el que será el alumbrado navideño de la capital este próximo invierno. El encendido de luces, que congregará a miles de personas en los puntos claves de la capital, está previsto para el viernes, 28 de noviembre. “Se trata de un equipo de más de 50 personas, cuya función es instalar todos los elementos necesarios: desde el cableado hasta los propios motivos luminosos”, señalan fuentes del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Su labor, que comenzó en pleno verano, no termina el día del encendido, pues también son los encargados de “velar por que todo funcione correctamente” y “solucionar las posibles averías”.

Comenzar en agosto, cuando las temperaturas superan los 30 grados incluso pasada la madrugada, sólo puede significar una cosa. “Son muchos los emplazamientos iluminados: más de 230 en los últimos años. Si se iniciase más tarde, no daría tiempo a llegar al encendido, por eso necesitamos tres meses y medio”, explican. Cuando el sol cae, las tareas de montaje empiezan en las calles de la ciudad con el fin de “causar las mínimas molestias”. Según detallan, en estos momentos la instalación marcha “según lo previsto”.

La decoración navideña de la capital comenzó a instalarse en el mes de agosto. / EPE

Desde enero

El hecho de que millones de bombillas vayan a transformar los puntos clave de la ciudad en apenas unos meses, requiere una planificación de, prácticamente, un año: “Todo inicia en cuanto acaba el alumbrado anterior. Es decir, nos ponemos manos a la obra desde enero, cuando se comienza a pensar en posibles novedades, en si hay elementos que lucirían más en otras ubicaciones, etcétera”. Según aseguran, esta temporada habrá algunas modificaciones. Sin embargo, todavía no pueden hacerlas públicas. El año pasado, el consistorio desembolsó cerca de 5,3 millones de euros en la decoración navideña de la capital.

Si bien no hay un orden preestablecido a la hora de decorar los barrios madrileños, sí existe una jerarquía en lo que a ornamentos se refiere. “Se comienza por el cableado y las cadenetas de luces. Eso es en lo que se está trabajando ahora mismo, a comienzos del mes de octubre. Posteriormente se instalarán los arcos, que son los elementos que cruzan calles como la Gran Vía de lado a lado; y, más tarde, los grandes elementos como abetos luminosos y motivos de gran envergadura. La última posición en la cadena de montaje es para las novedades de cada año por aquello del ‘efecto sorpresa’”, detallan.

El árbol de navidad montado en Madrid, en la Puerta del Sol. / EFE

Hasta el último día

El contrato de la instalación ha sido adjudicado a la compañía Ximénez Group, un gigante de la iluminación navideña que también decorará Vigo, Málaga y otras 250 urbes dentro y fuera de España: “Hay de todo: cadenetas de luces que se insertan en el arbolado, arcos, almendros luminosos, abetos y otros elementos como nacimientos, ángeles, una gran bola, una menina gigante, etcétera”. Además, como en años anteriores, el Ayuntamiento ha organizado un concurso escolar de dibujo navideño en el que han participado 48 colegios de la Comunidad de Madrid.

Seis alumnos de primero y segundo de primaria verán sus creaciones convertidas en adornos en apenas unos meses en un intento de acercar la Navidad a los ciudadanos. Los profesionales, por su parte, estarán trabajando hasta el día del encendido, según señala el consistorio: “Siempre se trabaja hasta el último momento. Precisamente, las noches anteriores al encendido se hacen pruebas para garantizar que todo funcione correctamente. No nos planteamos un plan B, el alumbrado tiene que estar listo para el día del encendido”. La cuenta atrás ha comenzado.