NACIMIENTO

Eloy tenía prisa por llegar: un bebé nace en el garaje de una comunidad en Madrid con ayuda del SUMMA 112

Tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados posteriormente al hospital, donde se encuentran en perfecto estado de salud, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid

Personal sanitario del SUMMA 112 atiende un parto en un garaje comunitario de la calle Cobre, en Madrid, donde nació el pequeño Eloy en perfecto estado. / 112 Comunidad de Madrid

Personal sanitario del SUMMA 112 atiende un parto en un garaje comunitario de la calle Cobre, en Madrid, donde nació el pequeño Eloy en perfecto estado. / 112 Comunidad de Madrid

Andrea San Martín

Madrid

Eloy no quiso esperar. En plena madrugada, y con la urgencia propia de quien decide escribir su primera historia antes de tiempo, este pequeño vino al mundo en un garaje comunitario de la calle Cobre, en Madrid.

La madre, sorprendida por la rapidez del parto, fue asistida por un equipo del SUMMA 112, que acudió de inmediato al aviso. Allí, entre coches, luces de emergencia y la emoción contenida de los minutos decisivos, el personal sanitario ayudó a traer al mundo a Eloy.

Tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados posteriormente al hospital, donde se encuentran en perfecto estado de salud, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.

Eloy, un nombre con tradición —llevado por 18.704 hombres en España, con una edad media de 38,8 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística—, vuelve así a resonar con fuerza gracias al más joven de todos ellos.

La llegada de este pequeño, en un escenario tan poco habitual como un garaje, dejó una estampa de emoción y alivio entre los vecinos que presenciaron el dispositivo. Una historia luminosa que, en mitad de la noche madrileña, recuerda que la vida se abre paso en los lugares más insospechados.

