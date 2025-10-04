NACIMIENTO
Eloy tenía prisa por llegar: un bebé nace en el garaje de una comunidad en Madrid con ayuda del SUMMA 112
Tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados posteriormente al hospital, donde se encuentran en perfecto estado de salud, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid
Eloy no quiso esperar. En plena madrugada, y con la urgencia propia de quien decide escribir su primera historia antes de tiempo, este pequeño vino al mundo en un garaje comunitario de la calle Cobre, en Madrid.
La madre, sorprendida por la rapidez del parto, fue asistida por un equipo del SUMMA 112, que acudió de inmediato al aviso. Allí, entre coches, luces de emergencia y la emoción contenida de los minutos decisivos, el personal sanitario ayudó a traer al mundo a Eloy.
Tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados posteriormente al hospital, donde se encuentran en perfecto estado de salud, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.
Eloy, un nombre con tradición —llevado por 18.704 hombres en España, con una edad media de 38,8 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística—, vuelve así a resonar con fuerza gracias al más joven de todos ellos.
La llegada de este pequeño, en un escenario tan poco habitual como un garaje, dejó una estampa de emoción y alivio entre los vecinos que presenciaron el dispositivo. Una historia luminosa que, en mitad de la noche madrileña, recuerda que la vida se abre paso en los lugares más insospechados.
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- El archivo personal de Robert Capa: las fotografías de la Guerra Civil que sacaron los colores a España en el mundo
- ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas
- La Librería San Ginés cambia los libros por souvenirs: 'La imagen duele
- Cinco municipios madrileños, entre los 10 más ricos de España
- ¿Se extenderá finalmente el soterramiento de la A-5 hasta el final de Cuatro Vientos, como piden los vecinos?
- La felicidad cuesta menos de dos euros y llega a Madrid en formato dulce
- Dos detenidos por provocar el incendio que calcinó 11 coches en el parking de Xanadú