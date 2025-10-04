La manifestación por Palestina en Madrid, en directo: miles de personas salen a la calle para pedir el fin de las relaciones con Israel

La detención de los tripulantes de la flotilla fue la gota que colmó el vaso. Desde entonces, la mayoría de las grandes ciudades de España han visto como sus ciudadanos salían a la calle para manifestarse a favor de Palestina y contra la ocupación de Israel en la Franja de Gaza.

Este sábado a partir de las 18.00, miles de personas se reúnen en las calles de Madrid para dar continuidad a las protestas que se iniciaron el pasado jueves en la capital con la huelga de estudiantes, por la mañana, y la manifestación frente al ministerio de Exteriores ya por la tarde.

La protesta arrancará en la estación de Atocha y seguirápor el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, calle Alcalá y Gran Vía, hasta llegar a la Plaza de Callao como punto final. Bajo el lema "Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y de relaciones con Israel", la organización ha recordado que esta será la 19ª movilización estatal por Palestina.

