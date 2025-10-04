En Directo
EN DIRECTO
La manifestación por Palestina en Madrid, en directo: miles de personas salen a la calle para pedir el fin de las relaciones con Israel
Bajo el lema "paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y de relaciones con Israel", la marcha recorre el centro de Madrid a partir de las 18.00 horas
La detención de los tripulantes de la flotilla fue la gota que colmó el vaso. Desde entonces, la mayoría de las grandes ciudades de España han visto como sus ciudadanos salían a la calle para manifestarse a favor de Palestina y contra la ocupación de Israel en la Franja de Gaza.
Este sábado a partir de las 18.00, miles de personas se reúnen en las calles de Madrid para dar continuidad a las protestas que se iniciaron el pasado jueves en la capital con la huelga de estudiantes, por la mañana, y la manifestación frente al ministerio de Exteriores ya por la tarde.
La protesta arrancará en la estación de Atocha y seguirápor el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, calle Alcalá y Gran Vía, hasta llegar a la Plaza de Callao como punto final. Bajo el lema "Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y de relaciones con Israel", la organización ha recordado que esta será la 19ª movilización estatal por Palestina.
El recorrido de la manifestación
La marcha arrancará a las 18:00 horas en la estación de Atocha y avanzará por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, calle Alcalá y Gran Vía, hasta llegar la Plaza de Callao como final. Las restricciones de tráfico se extenderán, por lo menos, hasta las 22:00 horas.
"Que se pare el mundo": decenas de miles de personas claman en Barcelona por la paz en Gaza
Clamor en Barcelona para exigir el fin de los ataques contra la población de Gaza y mostrar solidaridad con la flotilla humanitaria. Unas 70.000 personas según la Guardia Urbana y 300.000 según los organizadores se han manifestado en el centro de la ciudad, entre Jardinets de Gràcia y Arc de Triomf, con proclamas como 'free Palestine' y 'boicot a Israel', además de mostrar banderas palestinas, dibujos de sandías, símbolo de la resistencia de los palestinos desde la Guerra de los Seis Días, y otras pancartas en las que se atacaba al régimen de Binyamin Netanyahu por sus ataques a Gaza. Lee aquí la crónica completa
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- El archivo personal de Robert Capa: las fotografías de la Guerra Civil que sacaron los colores a España en el mundo
- ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas
- La Librería San Ginés cambia los libros por souvenirs: 'La imagen duele
- Cinco municipios madrileños, entre los 10 más ricos de España
- Desvíos de los autobuses en Alcalá y Comarca del Henares por el corte de la M-300
- ¿Se extenderá finalmente el soterramiento de la A-5 hasta el final de Cuatro Vientos, como piden los vecinos?
- La felicidad cuesta menos de dos euros y llega a Madrid en formato dulce