El español tendrá acento madrileño en 2026: la Comunidad de Madrid será sede de la quinta Semana del Español en Alcalá de Henares
El histórico enclave cervantino será el epicentro internacional de la enseñanza del español, en un encuentro que reforzará el papel de Madrid como referente global en formación, cultura y turismo idiomático
La Comunidad de Madrid será la sede en 2026 de la quinta edición de la Semana del Español, un encuentro internacional organizado por la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE). El evento se celebrará en Alcalá de Henares del 30 de septiembre al 4 de octubre del próximo año, con actividades digitales previas, y reunirá a los principales agentes del sector del Español como Lengua Extranjera (ELE).
El anuncio se realizó durante la gala de entrega de premios al sector ELE, en el marco de la cuarta edición de la Semana del Español, celebrada del 1 al 5 de octubre en San Millán de la Cogolla y Logroño (La Rioja). En el acto, la directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, Laura Martínez Cerro, y el concejal delegado de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Santiago Alonso Nuevo, recogieron el testigo de manos de sus homólogos riojanos.
El foro, que se ha consolidado como una cita clave para la promoción del español en el mundo, tiene como objetivo fomentar la enseñanza internacional del idioma y reforzar un sector estratégico para el desarrollo económico, cultural y turístico.
Colaboración público-privada para posicionar Madrid como destino líder del español
Una de las claves del posicionamiento de Madrid como destino líder para aprender español reside en la colaboración público-privada entre los principales agentes implicados: centros formativos, agencias idiomáticas y turísticas, alumnado, profesorado y centros internacionales de difusión del idioma.
En este marco, el Gobierno regional firmó en 2025 un convenio con FEDELE por valor de 170.000 euros, destinado a la promoción conjunta de la Comunidad de Madrid como destino de aprendizaje del español. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia para fortalecer la enseñanza de un idioma que estudian más de 24 millones de alumnos en todo el mundo.
Entre las acciones derivadas del acuerdo destaca la presencia de la Comunidad de Madrid en las distintas ediciones de los ICEF Events, congresos internacionales que reúnen a agencias de más de 45 países especializadas en programas educativos.
Alcalá de Henares, un enclave histórico para el español
La elección de Alcalá de Henares como sede de la Semana del Español tiene un profundo valor simbólico y cultural. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998 y ciudad natal de Miguel de Cervantes, Alcalá es un referente mundial en la historia del idioma y de la literatura.
Conocida como la ciudad del saber, fue un centro intelectual de primer orden durante el Siglo de Oro, con vínculos estrechos con figuras como Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina o San Juan de la Cruz. Fundada en 1499 por el cardenal Cisneros, su universidad fue la primera ciudad universitaria planificada de Europa, y sirvió de modelo para muchas instituciones académicas en el continente y en América.
Hoy, Alcalá de Henares continúa siendo un destino privilegiado para el turismo cultural y el aprendizaje del español. Su centro histórico, el Corral de Comedias —uno de los más antiguos de Europa—, el Museo Casa Natal de Cervantes, el Parque Arqueológico Complutum y el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) forman parte de un legado que refuerza su condición de emblema del idioma y de la cultura española.
Con la celebración de la Semana del Español 2026, la Comunidad de Madrid consolida su papel como referente internacional en la enseñanza del español, y reafirma su compromiso con la proyección de un idioma que une a millones de personas en los cinco continentes.
