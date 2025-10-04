Quién es Alberto Lejárraga, guardameta del UD Sanse y última víctima de la homofobia en el fútbol

“Condenamos enérgicamente los insultos homófobos que recibió nuestro portero durante el encuentro disputado frente al CF. Rayo Majadahonda”, escribía la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes en sus redes sociales el pasado 29 de septiembre. Según recogió el acta arbitral del partido de Segunda Federación, en el minuto 65 se escucharon insultos por parte de la hinchada situada tras la portería. Iban dirigidos a Alberto Lejárraga Rubio (Madrid, 15 de abril de 1995), guardameta de la agrupación y primer futbolista español en hacer pública su homosexualidad.

“El guardameta se ha dirigido a mi persona indicándome que desde la grada le habían hecho comentarios homófobos, con los términos de ‘maricón’ en repetidas ocasiones. Los aficionados estaban identificados con atuendos deportivos y banderas del conjunto local”, señaló Joan Masip Vidal, el árbitro. Entonces, el delegado de campo solicitó por megafonía el cese de los insultos al madrileño.

“Este tipo de comportamientos no tienen cabida en el fútbol ni en ninguna parte de la sociedad. La UD. Sanse defiende firmemente los valores de respeto, igualdad e inclusión, y seguirá trabajando para que todos los jugadores, independientemente de su identidad o condición, se sientan seguros y respetados en cualquier terreno de juego”, decía su equipo en un comunicado al final de la cita. En él, aprovecharon para agradecer la rápida actuación del Majadahonda.

El joven, que ha recibido el apoyo no solo de sus compañeros, sino de un gran número de personalidades de dentro y fuera del deporte, ha preferido mantenerse alejado del foco mediático. La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes calificó lo sucedido de “intolerable” y aseguró que Lejárraga cuenta con su apoyo y el de su Gobierno.

Referente en España

Alberto Lejárraga inició su carrera deportiva como guardameta en equipos madrileños, como la Agrupación Deportiva Alcorcón o el Club Deportivo Artístico Navalcarnero. Posteriormente, formó parte de la primera plantilla del Granada B como tercer portero durante dos temporadas; y también pasó por el Real Murcia Club de Fútbol y Las Rozas C. F., donde fue cedido en el año 2020 los últimos seis meses de la temporada.

Fue en 2023 cuando pasó a ser portero titular del Marbella, equipo con el que consiguió ascender a Segunda RFEF el 23 de abril. Durante esa celebración se tomó una foto besando a su pareja, el artista andaluz Rubén Fernández, y la publicó en sus redes sociales: “Muchas gracias por estar siempre a mi lado. En las buenas y en las no tan buenas. Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto”. De esta forma, el madrileño hizo pública su homosexualidad y se convirtió en el primer futbolista de una liga semiprofesional en España en hacerlo.

Además, el pasado mes de junio, el deportista y el cantante contrajeron matrimonio en Málaga rodeados de familiares y amigos. “Agradecemos a todas las personas que nos acompañasteis ese día y a los que os habéis tomado un ratito para felicitarnos. Gracias, en definitiva, a quienes os alegráis de que pudiéramos vivir un día tan genial”, compartía la pareja tras el enlace.

Homofobia en el fútbol

Lejárraga, que se graduó en Ingeniería Informática en la Universidad de Granada, aseguraba a Be soccer que siempre trató de compaginar el fútbol y sus estudios. “En casa me hicieron ver que debía seguir con los libros y, la verdad, estoy orgulloso de haber acabado la carrera”, dijo en 2023, tras rechazar públicamente a la FIFA por no permitir a la selección alemana lucir el brazalete arcoíris en el Mundial de Qatar del año anterior.

Tras la agresión homófoba del pasado 29 de septiembre, el equipo de San Sebastián de los Reyes espera que sean adoptadas “las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan”. Como él, Jesús Tomillero, el primer árbitro abiertamente homosexual de España, también ha denunciado insultos homófobos en numerosas ocasiones mientras hacía su trabajo. Lejárraga es pionero en España. Sin embargo, en los últimos años, otros futbolistas también han salido del armario. Los británicos Justin Fashanu y Jake Daniels, los estadounidenses Collin Martin y David Testo, el australiano Josh Cavallo y el checo Jakub Jankto, quien lo hizo durante su paso por el Getafe en 2023.