Hasta 800 policías municipales vigilarán los conciertos por la Hispanidad con 190 desplegados para el de Gloria Estefan

Habrá un dispositivo "amplio" por parte de Policía Municipal, así como de Agentes de Movilidad

Archivo - Cientos de personas durante un concierto por el Día de la Hispanidad, en la Puerta de Alcalá, a 6 de octubre de 2024, en Madrid (España).

Archivo - Cientos de personas durante un concierto por el Día de la Hispanidad, en la Puerta de Alcalá, a 6 de octubre de 2024, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Madrid

Hasta 800 policías municipales garantizarán la seguridad durante los conciertos por el festival Hispanidad 2025 con 190 agentes desplegados en concreto para el gran evento de este año, el concierto de Gloria Estefan en la plaza Colón, que tendrá lugar este domingo.

Así lo ha dado a conocer la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en declaraciones a los periodistas antes de participar en una jornada sobre financiación del PP de Madrid. "Es un evento que además cada vez va cogiendo más auge, va participando más gente de Madrid y también gente que viene de fuera de Madrid", ha señalado.

Habrá un dispositivo "amplio" por parte de Policía Municipal, así como de Agentes de Movilidad. En concreto, ha informado de que serán 190 los destinados por la mañana al concierto de Estefan y 170 por la tarde para el desfile de la Hispanidad. A lo largo de la semana, habrá hasta 800 policías municipales en distintos puntos de la ciudad.

Además, Sanz ha detallado que estarán acompañados también por efectivos de Samur Protección Civil con hasta 45 para el concierto del domingo y contarán también con un puesto sanitario instalado en la zona de Colón.

"Animo a la gente que vaya, que lo disfrute porque yo creo que es de celebrar, ese evento, esa comunidad internacional, esa comunidad hispana de más de 600 millones de personas que hablamos el mismo idioma creo que es algo verdaderamente importante y que Madrid se convierta en estos momentos en la capital de esa hispanidad creo que es muy positivo", ha expresado la vicealcaldesa, quien ha recomendado también que se asista en transporte público.

