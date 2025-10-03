Qué piensa el rayismo de las obras en el Estadio de Vallecas: "Darse un paseo por aquí es motivo suficiente para entender el enfado del aficionado"

No era una tarde cualquiera en el humilde barrio de Vallecas. En las calles, niños y mayores lucían orgullosos la camiseta de su Rayo Vallecano. En los bares, el debate recaía sobre los once jugadores que Íñigo Pérez podía alinear de inicio en uno de los partidos más especiales de un club centenario como el Rayo Vallecano. El conjunto franjirrojo regresaba a competición europea, en este ocasión la Conference League, en el Estadio de Vallecas ante el Shkëndija normacedonio. Y sí, finalmente lo haría en su casa, su estadio, el de toda la vida, después de semanas de incesante polémica en torno al templo franjirrojo y varias visitas por parte de operarios de la UEFA para garantizar que uno de los estadios más míticos del fútbol español cumplía con los requisitos necesarios para ser parte del camino del 'EuroRayo' durante los jueves.

Dos millones de euros que resultan insuficientes...

Aunque todavía con la incertidumbre de saber qué sucederá con su estadio, la afición vive cada partido como si fuera el último. "Si nos mueven tienes que venir allá donde vayamos", decía un aficionado rayista, refiriéndose al dueño del establecimiento, en las horas previas al encuentro en la cafetería Disan, punto de encuentro habitual los días de partido. "Hombre claro. Por el Rayo lo que haga falta", respondía el propietario de una de las cafeterías próximas al Estadio de Vallecas.

La Comunidad de Madrid, titular del estadio, ha invertido en los últimos meses dos millones de euros en estos trabajos de mejora, que constituyen de una primera fase, ya superada, de reforma más ambiciosa del espacio. El plan fue coordinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el club para que no afectaran a la competición. La primera fase comenzó con la llegada del mes de abril y llegó a su fin el pasado mes de agosto.

"Era insostenible que el Rayo se quedase ahí... si el estadio seguía como estaba. Por eso lo que vamos a hacer es mejorar el estadio para que el club se pueda quedar mientras lo necesite", afirmaba el consejero regional Mariano de Paco hacía tan solo unos meses. El Gobierno regional ha invertido 2 millones de euros en un "lavado de cara" del estadio. Se incluyen en este apartado tareas como distintas obras de mejora de la infraestructura, como eliminar la oxidación de diversos elementos, arreglar los falsos techos o poner placas en las cubiertas, la reparación de grietas y eliminación de humedades. También se han llevado a cabo tareas de pintura de las escaleras de gradas y graderíos. Y, por último, se han llevado a cabo labores de adecuación a los espacios actualmente cedidos a federaciones deportivas madrileñas como boxeo, tenis de mesa, billar y ajedrez, entre otros.

Vista de la grada y los nuevos asientos del estadio de Vallecas. / Víctor Lerena / EFE

Lo cierto es que parte del rayismo no termina de ver con buenos ojos este proceso de remodelación. "Si ha habido algún cambio, es para maquillar todo el destrozo en lo que se ha convertido el estadio desde hace un montón de años", confesaba Martín, minutos después de conseguir una entrada para el encuentro ante el Shkëndija en las taquillas del estadio. Otros como Alejandro consideran "insuficiente" el esfuerzo realizado por el ejecutivo regional. "El Rayo necesita una mejor infraestructura y una mayor ayuda económica. Hablamos de un equipo que juega en Primera División, lo ven en el mundo entero", agrega su padre, Alfonso, un cabeza de familia que comenzó a traer a su "chico" a Vallecas cuando tan solo era un niño y "desde entonces, no falla".

"Sólo con venir aquí a darse un paseo y entrar incluso al estadio es suficiente para entender el enfado del aficionado. Esto es impropio de un club como el Rayo", cuenta Sergio. "Yo he ido a campos de tercera división y de regional y es que hay muchas mejores instalaciones que aquí. Llevan sin cuidarlo entre 10 y 15 años", añade. "Al tratarse de una obra pública, se tienen que seguir unos trámites y entiendo que tienen que ajustarse unos presupuestos que impiden hacer una obra de gran magnitud", lamenta su compañero Víctor.

"Vallecas es el Rayo y el Rayo es Vallecas"

Estos trabajos, no obstante, solo constituyen la primera fase de una reforma de mayor magnitud que se completará en la próxima legislatura. Para entonces se prevé no solo ampliar el actual aforo, sino incorporar zonas de restauración como las que ya existen en otros estadios de la ciudad y que servirán de fuente adicional de ingresos, tanto a la Comunidad como al Rayo Vallecano. "Si el Rayo Vallecano continúa jugando en el estadio de Vallecas está abocado a quedarse fuera del fútbol profesional a corto plazo. Es una competición deportiva pero es económica", dejaba caer Martín Presa en numerosas ocasiones.

La afición del Rayo Vallecano se manifiesta contra su presidente. / VICTOR LERENA / EFE

"Si no tenemos un estadio que nos permita generar, esos competidores nos van a pasar. No vamos a poder competir ni en Primera ni en el fútbol profesional. Llevarlo a otra ubicación no es un capricho, es un tema de supervivencia", añade Presa. Isabel Díaz Ayuso también se posicionó al respecto: "Estamos hablando con el club para buscar una nueva ubicación". La afición es clara al respecto. "Cambiar de estadio simplemente por dejarlo descuidado de forma intencionada y por el interés de mucha gente de arriba no se debería permitir", confiesa Martín.

"Vallecas es el Rayo y el Rayo es Vallecas. El pensamiento general del rayista en ese sentido es que el estadio no se mueve en Vallecas, pero también luego, con un enfoque globalizado y general, creemos que también es necesario un estadio mejor. Lo único factible es moverse en una zona que sea lo más cercana a Vallecas, pero siempre dentro del barrio", defiende la gente de un barrio que se agarra a la que ha sido su casa durante más de 50 años. En las buenas y en las malas, porque no se entiende la supervivencia de este club sin el empuje de su gente.