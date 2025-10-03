OCIO
Tapas gourmet, libros antiguos y música al aire libre: los cinco planes para disfrutar de Madrid esta semana
La capital se llena este fin de semana de planes para todos los gustos y bolsillos
Madrid abre el mes de octubre con una agenda variada en la que la gastronomía, la literatura y la música en directo se dan la mano. Desde rutas de tapas en hoteles de lujo hasta ferias literarias y mucha música al aire libre, esta semana la capital ofrece propuestas para todos los gustos.
Hotel Tapa Tour
El Hotel Tapa Tour vuelve a posicionarse como punto de encuentro para los amantes de la alta cocina en pequeño formato. Hoteles de 4 y 5 estrellas, como el Ritz o el Palace, presentan tapas de autor con maridaje a precios accesibles —desde 8 euros—. Los participantes pueden seguir rutas temáticas por distintos establecimientos y descubrir rincones de la ciudad mientras disfrutan de una experiencia gourmet.
Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo
Si tu pasión es la lectura, la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo continúa abierta hasta el 13 de octubre en el paseo de Recoletos, entre Cibeles y Colón. Más de 30 librerías de toda España exhiben ejemplares antiguos, primeras ediciones y piezas de colección. La entrada es gratuita, perfecta para curiosear sin compromiso.
Conciertos en las Fiestas de Torrejón de Ardoz
La música también suena fuerte en las fiestas de Torrejón de Ardoz. El jueves 3, Paloma San Basilio actuará a las 22:00 horas en la Plaza Mayor; el viernes 4 será el turno de Rozalén al mismo horario. Al caer la noche, el Moonkey Party-Joven tomará el recinto ferial con DJ sets de Alex Martini y Alvama Ice.
Madrid Cocktail Week
Otra cita destacada es la Madrid Cocktail Week, que pone la capital en el epicentro de la mixología del 26 de septiembre al 5 de octubre. Más de 65 coctelerías, hoteles y restaurantes participan con rutas, catas, talleres y masterclasses.
Una de las grandes novedades de la edición de este año es el compromiso con el movimiento No & Low Alcohol (NOLO): todos los locales ofrecerán al menos una opción sin alcohol o con baja graduación.
Chefs On Fire
Para cerrar la semana con sabor y espectáculo, el sábado 4 de octubre llega el Festival Chefs On Fire al Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Más de 15 chefs reputados cocinarán en directo sobre brasas, en un entorno festivo con conciertos en vivo. Las entradas parten de 50 €.
