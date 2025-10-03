The Vaccines, Carlos Ares o María Terremoto: SON Estrella Galicia Posidonia desvela el cartel de la novena edición de su festival

Hoy arranca SON Estrella Galicia Posidonia, el festival para quienes huyen de los festivales que celebra su novena edición durante todo el fin de semana en Formentera. Como cada año, la cita ha mantenido su cartel secreto hasta el último momento, desvelando ahora los artistas que actuarán en diversos escenarios de la isla.

La banda británica The Vaccines, el compositor y multi-instrumentista Carlos Ares, la revelación del nuevo flamenco María Terremoto o el productor alemán entre lo retro y lo análogo David Bay serán algunos de los protagonistas que actuarán para las tan solo 350 personas de público que integran una de las citas más disruptivas del calendario festivalero español. Alejandro y Maria Laura, Las Nietas de Charli, AK/DK, Inés de Lis o Throes + The Shine completan un line up de marcado carácter internacional para descubrir y redescubrir artistas a pocos metros de distancia.

Este es el cartel del festival por días

SON Estrella Galicia Posidonia busca abrirse a la población de la isla, dando acceso gratuito hasta completar aforo a los conciertos del primer día. Así, hoy viernes a partir de las 21:30 se podrá disfrutar en la Plaza Sant Ferran de Ses Roques de los directos de Carlos Ares y de Throes + The Shine

La música continuará mañana sábado integrada dentro de las rutas guiadas por expertos y expertas en materias medioambientales que se organizan para conocer a pie o incluso en barco los idílicos enclaves de Formentera. De esta forma, las propuestas de la madrileña Inés de Lis, del dúo de folk alternativo Las Nietas de Charli o de los peruanos afincados en Valencia Alejandro y Maria Laura, sonarán de una nueva manera en lugares tan singulares como una cueva o un bosque.

Por la tarde-noche, el Gecko Hotel & Beach Club abrirá sus puertas para subir las revoluciones con los conciertos del dúo de disco punk electrónico de Britghton AK/DK y de una de las bandas de rock londinenses más respetadas de la escena, The Vaccines.

El domingo, SON Estrella Galicia Posidonia finalizará su recorrido en el South Beach Club Lounge con el duende imparable de la cantaora jerezana María Terremoto y el sonido indie house del músico de Hamburgo David Bay. A lo largo del fin de semana, las aperturas y cierres de los espacios principales correrán a cargo de los DJs Flow da Lou, Pedro Blázquez y Marco Holtman.

Mucho más que música

Como siempre, SON Estrella Galicia Posidonia trasciende su faceta musical para plantear una experiencia en la que la gastronomía, la cultura de cerveza o el impacto positivo se convierten en elementos indivisibles del festival. Su apuesta por un turismo responsable y por la protección de los ecosistemas de la zona propiciaron su creación, convirtiéndose en el máximo contribuyente del proyecto Save Posidonia Project destinado a proteger esta planta marina.

Por otro lado, la vertiente gastronómica estará capitaneada este año por chefs de Formentera para fomentar la cocina isleña. Martina Cacheiro de Casbah, Vicente Montfort de Fandango, Joan Costa de Sol, Paolo Nebuloni de Juvia, Juan Craywinkel de Gecko Beach Hotel y Clara Campoamor de la pastelería Sol Post crearán tapas elaboradas con producto local, de cercanía y de temporada siempre con el compromiso Zero Waste en mente. Todo ello maridado con una cerveza con un marcado arraigo local y una creciente vocación internacional que también se divulgará entre el público a través del ingenioso taller “¿A qué suena tu cerveza?” que fusiona las analogías entre ambas artes.

Además, dentro de su compromiso con el impacto positivo, SON Estrella Galicia Posidonia anunció en mayo su certificación TRUE Platinum como único festival del mundo Zero Waste o Residuo Cero por el GBCI® (Green Business Certification Inc.™). Se trata del segundo año consecutivo que lo consigue tras implementar un extenso plan de trabajo que derivó en una impresionante tasa de desviación de residuos del 99,7% en su edición de 2024. Este hito se suma al de ser cero emisiones desde el año 2021.