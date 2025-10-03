La renta bruta media en la Comunidad de Madrid supera ya los 40.000 euros anuales

La renta media bruta disponible en la Comunidad de Madrid ha superado ya los 40.000 euros anuales, al crecer un 2,27 % sobre los 39.892 euros del ejercicio anterior, según los datos correspondientes a las declaraciones del IRPF de 2023 hechos públicos por la Agencia Tributaria. Es la cantidad más alta de España, sin los datos de País Vasco y Navarra, que tienen sus propias Haciendas forales.

La renta media disponible por CC AA / AEAT

De hecho, la renta media madrileña es casi una tercera parte (+30,21 %) superior a la nacional, que alcanzó los 31.333 euros, tras crecer un 3,06 % en un año. Sin embargo, esa diferencia es muy superior -en concreto, un 74,22 %- sobre Extremadura, que presenta la renta bruta más baja de España: 23.419 euros anuales tras un incremento del 3,79 %. Por detrás de Madrid en rentas más altas figuran Cataluña, con 35.925 euros anuales, y Baleares, con 33.961. En el extremo contrario, por encima de Extremadura están Andalucía, con una renta bruta media de 26.065 euros, y Castilla-La Mancha, con 26.399.

Desigualdad territorial

El reparto, en todo caso, presenta una profunda desigualdad. Solo las mencionadas Madrid, Cataluña y Baleares, junto con Ceuta y Melilla, están por encima de los 31.333 euros de media nacional. Las otras doce comunidades autónomas donde los impuestos son gestionados por la Agencia Tributaria, están por debajo de esa media. Desde los 30.446 euros anuales de Asturias, a los citados 23.419 de Extremadura.

En correlación con su población, Madrid es la tercera comunidad autónoma en número de declarantes del IRPF: 3.897.784 -un 4,64 % más que el ejercicio anterior- superada por Andalucía (4.302.050) y Cataluña (4.189.836). Pero se convierte en la primera comunidad de toda España en rentas de trabajo con 124.433 millones de euros, un 8,04 % más que en 2022 y el 20,91 % del total declarado en toda España.

En renta bruta también ocupa ese primer lugar, con 159.031 millones, tras un incremento del 7,03 % y que representan el 21,55 % del total recaudado por Hacienda en toda España. Con esas rentas, los madrileños pagaron un total de 29.019 millones de euros por IRPF en 2023, lo que supone un 6,6 % más que el año anterior y un 24,66 % del global de España, excepto País Vasco y Navarra.