MÚSICA
El Real Madrid, protagonista en el nuevo álbum de Taylor Swift: el club merengue aparece en el tema 'Wish List'
La estadounidense regresa con The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum
Los swifties están de enhorabuena. Taylor Swift vuelve a escena para lanzar su último trabajo de estudio: The Life of a Showgirl, el duodécimo álbum de su trayectoria profesional. Lo hace año y medio después de hacer parada en Madrid con su Eras Tour, una de las giras más impresionantes de la historia de la música que, en el caso de la capital española, congregó en el Estadio Santiago Bernabéu a 130.000 personas en dos conciertos inolvidables.
La cantante estadounidense regresa este viernes 3 de octubre a la capital a través de la gran pantalla, con la película The Official Release Party of a Showgirl,que inaugura la nueva era de la intérprete, en este caso de color naranja. En el largometraje veremos imágenes inéditas del proceso creativo del nuevo disco, así como reflexiones sobre las canciones que están por salir. Al final de la proyección, además, se reproducirán en pantalla letras de algunos temas para que los asistentes vuelvan a vivir en sus carnes la emoción de The Eras Tour.
El Madrid, entre su 'lista de deseos'
El tracklist de The Life of a Showgirl está compuesto de doce canciones. La octava de ella, denominada Wish List, habla sobre las aspiraciones humanas y los sueños y metas que toda persona va coleccionando a lo largo de su vida. En esta enumeración lírica, la de Pensilvania fabula sobre un hipotético reconocimiento en Cannes, un Oscar o vivir libre al margen del sistema. Y, en medio de estas citas, dos versos que han 'volado la cabeza' a los aficionados madridistas: “They want it all / They want a contract with Real Madrid” (Lo quieren todo / Quieren un contrato con el Real Madrid).
Y es que el Santiago Bernabéu es convirtió en mayo de 2024 en uno de los grandes hitos de su carrera, simbolizando su éxito mundial. Equipararlo en el tema a esos premios tan prestigiosos del cine muestra el gran respeto que la artista tiene por la magnitud del equipo blanco. Firmar por el club, para ella, sería algo así como alcanzar la cúspide en el mundo deportivo, un éxito reservado para solo unos pocos.
