MADRID
Un muerto y dos heridos graves en una colisión frontal en Torrejón de Velasco
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 27 de la carretera M-404 sobre las 20:05 horas
EFE
Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas graves este viernes por la tarde en una colisión frontal entre dos vehículos ocurrida en el kilómetro 27 de la carretera M-404 a su paso por la localidad de Torrejón de Velasco, situada al sur de la Comunidad de Madrid, han informado los servicios de emergencias.
El fallecido es el conductor de uno de los vehículos, un hombre de 40 años, que sufrió politraumatismos y quedó en parada cardiorrespiratoria, y pese a que efectivos sanitarios le intentaron reanimar durante media hora el SUMMA112 finalmente confirmó el fallecimiento.
En el otro vehículo siniestrado resultaron heridos la conductora, de 44 años, que sufrió traumatismo torácico y se encuentra en estado grave, y el copiloto, un hombre de 47 años, con traumatismo abdominal y potencialmente grave.
Ambos heridos fueron rescatados de su vehículo por los bomberos, y tras ser estabilizados fueron evacuados al hospital Doce de Octubre.
La Guardia Civil investiga las causas del siniestro, que ocurrió sobre las 20:05 horas.
