El mejor restaurante coreano de España está en Madrid: "La comida y el precio, perfectos"

Madrid es una ciudad que destaca, principalmente, por su oferta cultural. El Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, los cines Callao, el Teatro Real, los Teatros del Canal, Matadero o el Teatro Español son auténticos templos de las artes a nivel nacional. Miles de personas acuden a la capital cada año por el simple hecho de visitar un par de estos espacios.

Sin embargo, Madrid ostenta otro atractivo que llama la atención y atrae cada día a vecinos y foráneos: la gastronomía internacional. Si bien la ciudad sigue conservando algunas de las decenas de tabernas que ocupan sus calles desde el Siglo de Oro, especializadas en las recetas más castizas, con el paso de las décadas los restaurantes argentinos, italianos, franceses, árabes, japoneses o chinos han proliferado a un ritmo vertiginoso en la ribera del Manzanares. Una de estas tradiciones culinarias, pese a que aún no es de las más concurridas, va ganando adeptos cada día. Hablamos de la comida coreana, que se abre paso en Madrid, en buena medida, por un local situado en pleno centro.

Hanok Korean Street Food: el mejor coreano está en Madrid

Hanok Korean Street Food está situado en el número 10 de la calle Leganitos, a escasos metros de la Gran Vía y de la Plaza de España. Con una valoración de 4,4 sobre 5 puntos en Google Maps, cuenta con reseñas de lo más positivas. "La comida está perfecta de precio perfecto, el emplastado es perfecto y el ambiente también. Nos trajeron la comida literalmente a los 5 minutos de pedirla y se notaba que estaba casera. Nuestro grupo no pudo parar de comer todo de lo rico que estaban y generó unas sonrisas en todos nosotros", señala un cliente en este portal.

Las gyozas, el kkatuki, el takoyaki, el kimbab, el kimchi o las frituras son algunas de las señas de identidad de Hanok, que ha embaucado a cientos de personas desde su apertura, hace precisamente un año. El establecimiento está decorado con motivos tradicionales de Corea del Sur, así como con pósters de películas antiguas que le da un toque ochentero.

"Tenía ganas de ir porque había oído hablar de este sitio y salí con la barriguita llena y feliz. Pedimos mandu, bulgogi y japchae. Muy buen sabor. El servicio fue rápido", señala otro comensal en una reseña.