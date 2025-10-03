AGENDA CULTURAL
Qué hacer en Madrid esta semana: una retrospectiva de Robert Capa, vuelta al cine 'S', arte Afro...
Robert Capa siempre será recordado como el padre del fotoperiodismo moderno. Si bien su pronta ida no le permitió extender mucho su carrera, sí tuvo tiempo para vivir en sus carnes cinco grandes guerras: la Guerra Civil Española, la guerra chino-japonesa, la Segunda Guerra Mundial, la primera guerra árabe-israelí y la guerra de Indochina. Fue precisamente su espíritu intrépido -suya era la frase que reza: “si las fotos no son lo bastante buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca”- lo que le llevó a morir con apenas 40 años al pisar una mina en Indochina. Setenta años más tarde de este final cuasi profético, el Círculo de Bellas Artes trae a España su primera gran retrospectiva que tendrá lugar en nuestro país, y que conforma un grueso de más de 250 piezas entre imágenes de época, publicaciones y objetos personales como cámaras Leica, su máquina de escribir o documentos de viaje, que permiten redescubrir al reportero más allá de los clichés. Destacan las copias originales expuestas reveladas por el propio Capa, y que siguen mostrando las huellas del momento en que circularon por periódicos y revistas, lejos de la pulcritud de las ediciones que adornan hoy muchas mesitas de salón. La muestra se detiene asimismo en una faceta menos conocida del húngaro, la del retratador de estrellas, a través de una serie de imágenes entre las que saltan a la vista los disparos realizados a Picasso, Hemingway o Ingrid Bergman.
Cuándo: Hasta el 25 de enero
Dónde: Círculo de Bellas Artes (C. Alcalá, 42)
Precio: Entrada general: 12 euros / Reducida: 10 euros / Niños: euros
Web: pincha aquí
Dos cuerpos. Dos ciudades. Un punto intermedio. Una zona de cruising. Así nace Los chicos de la playa Adoro, el proyecto que une por primera vez al dramaturgo andaluz y performer Alberto Cortés con el pintor portugués João Gabriel. En este espacio simbólico, Cortés y Gabriel imaginan una playa situada a 312,45 kilómetros exactos entre Lisboa y Madrid. Un arenal que no existe pero que se descubre tan real como el deseo o la memoria. Las pinturas del portugués, pobladas de figuras espectrales que habitan las orillas, se encuentran sobre las tablas con las palabras y cuerpos escénicos del director español, conocido por explorar anteriormente los pliegues de la intimidad en sus aclamadas El Ardor o Analphabet. La propuesta, nacida por invitación de la BoCA - Bienal de Artes Contemporáneas, acerca al espectador a un ritual de pieles, voces e imágenes que dialoga con el cine porno queer de los años 70 y 80, a la vez que nutre cada escena de poesía y delicadeza, y reivindica el sexo entre hombres como una práctica sanadora y un acto de belleza política.
Cuándo: 3 y 4 de octubre
Dónde: Teatro La Abadía (C. Fernández de los Ríos, 42)
Precio: 20 euros
Web: pincha aquí
Muchos recordaremos el tiempo en que la fiebre del microteatro comenzó a llenar la programación de espacios y salas del centro de Madrid de piezas de un cuarto de hora. Esta semana, el más fugaz de los formatos de las artes escénicas se cuela en CentroCentro de la mano de su nuevo proyecto Microescena, con el que se busca disfrutar de las artes vivas desde la intimidad de un espacio reducido y un aforo mínimo. La iniciativa arranca con dos piezas concebidas especialmente para este contexto y que toman como punto de partida el universo del arte. Por un lado, La piedra, una propuesta en clave crítica y con humor ácido que expone la fragilidad del creador ante un mercado que llega a poner en entredicho su ética. Por otro, El sueño, una miniobra escrita a modo de viaje poético, casi onírico, en el que dos artistas veteranos reflexionan sobre la inmortalidad de la obra y las contradicciones de su oficio. Al frente del proyecto se encuentra la actriz, dramaturga y poeta hispano-suiza Alexandra Nicod, quien, además de firmar los textos, asume la dirección escénica.
Cuándo: Del 3 de octubre al 28 de noviembre
Dónde: CentroCentro (Plaza Cibeles, 1)
Precio: 5 euros
Web: pincha aquí
Este fin de semana el festival Conciencia Afro regresa a Madrid con un programa de dos días de pensamiento, creación y celebración afrodiaspórica en La Casa Encendida. En su nueva edición, el lema del encuentro es Tiempo Negro, un concepto que desde la organización utilizan para preguntarse acerca de cómo las comunidades negras han imaginado, habitado y resistido a través de sus propias realidades y cadencias. Para ello, durante dos días, los distintos espacios de La Casa se llenarán de conversaciones, talleres, conciertos, instalaciones y recorridos urbanos. Desde encuentros y fotos hasta recorridos sonoros por Lavapiés, una clase maestra de danza o talleres de literatura afrofuturista y collage como ejercicios de imaginación política. El espacio estará intervenido por la escenografía de Alicia Alonso, mientras que la música llenará de bailes la noche con dos sesiones a cargo de Joao del Monte y de Quinny junto a las tamboreras del Caribe. A ello se suman la instalación sonora de Iren Márquez Dos Santos, un ciclo de cine, propuestas para toda la familia, mercadillo y el Bar Supakanja, donde la gastronomía africana llenará de sabor cada una de las jornadas.
Cuándo: 4 y 5 de octubre
Dónde: La Casa Encendida (Rda. de Valencia, 2)
Precio: Actividades gratuitas / Precios según taller y espectáculo
Web: pincha aquí
Los próximos 4 y 5 de octubre, coincidiendo con el Día del Cine Español,Cineteca se convierte en el altar pagano del celuloide con el estreno de Exorcismo: el transgresor legado de la Clasificación “S”, un documental de Alberto Sedano que rescata uno de los capítulos más subversivos y reveladores de nuestra filmografía. Narrada por el padrino del punk Iggy Pop, la cinta viaja a los años de la Transición, cuando la irrupción de la “S” en la clasificación cinematográfica sacudió los hábitos de un país recién salido de la dictadura. Lo que para algunos fue simple erotismo de baja estofa, para otros esta letra abrió la senda a nuevas expresiones marcadas por la experimentación, la provocación, el exceso y, sobre todo, mucha disidencia. Un paisaje que Sedano construye a través de entrevistas y escenas rescatadas de cineastas inclasificables como Jess Franco, Ignacio Iquino o José Ramón Larraz. El programa se completa con dos joyas malditas: Poppers (1984), un retrato nocturno queer de los años de la Movida; y Más allá del terror (1980), un híbrido tan delirante como brutal entre el cine quinqui y el género patrio conocido como fantaterror.
Cuándo: 4 y 5 de octubre
Dónde: Cineteca (Pl. Legazpi, 8)
Precio: 3,5 sesión
Web: pincha aquí
En un contexto altamente superficial en el que envejecer se ha vuelto para muchos una especie de condena social, la nueva pieza de Proyecto Larrua reivindica la danza desde la madurez y los años como antídoto contra la tibieza. “Nuestro cuerpo que envejece nos mantiene conectados tanto con las realidades incómodas de esta vida como con la alegría del momento presente”, dice su coreógrafo Dimo Milev. Lejos de los clichés de la elasticidad infinita o del virtuosismo técnico como únicos valores, el colectivo vasco-catalán sitúa a su público frente a una forma de presencia que solo puede forjarse con el paso del tiempo. Los cuerpos veteranos que ocupan el escenario cargan con cicatrices, transformaciones y memorias. Han atravesado el dolor y la celebración, el desgaste y la plenitud, y de ese tránsito emerge una experiencia, un archivo invisible que en La senior se convierte en coreografía. Una propuesta que destila calma, paciencia y una emoción contenida pero profunda, y que invita a interrogarse acerca de los falsos límites y la validez de los cuerpos. Porque envejecer bailando también es un acto político.
Cuándo: 4 y 5 de octubre
Dónde: Teatros del Canal (C. Cea Bermúdez, 1)
Precio: Desde 20 euros
Web: pincha aquí
El Real Teatro de Retiro inaugura temporada este sábado 4 con De sópitu, el nuevo programa del ensemble asturiano Forma Antiqva, dirigido por Aaron Zapico al órgano, con el que marca un arranque festivo y participativo, pensado para aquellas familias que quieran acercar a los más pequeños a la música antigua de manera divertida y accesible. Sobre el escenario, siete músicos interpretarán obras de Händel, Purcell, Martín Codax y Santiago de Murcia, además de piezas tradicionales de España, Irlanda y Escocia, trazando una ruta sonora a través de épocas y geografías para dar cuenta de cómo la música se transforma, se reinventa y sigue viva siglos después. De sópitu combina así instrumentos históricos con folclore, tradición oral con ecos académicos y un toque de descaro creativo que aporta frescura a cada pieza. ¿El resultado? Un concierto cercano, lleno de energía y con momentos de sorpresa que demuestra que, lejos de la creencia popular, la música antigua puede seguir emocionando y conectando a generaciones incluso en la era multipantalla.
Cuándo: 4 y 5 de octubre
Dónde: Real Teatro de Retiro (Pl. Daoíz y Velarde, 4)
Precio: Desde 15 euros
Web: pincha aquí
