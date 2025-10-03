La sede de Metro de Madrid, en Plaza Castilla, se convertirá en centro neurálgico para coordinar el transporte público

La sede de Metro de Madrid, ubicada en la avenida de Asturias de la capital próxima a Plaza de Castilla, se convertirá en centro neurálgico para coordinar el transporte público de la región con una inversión de 50 millones de euros.

Así lo ha dado a conocer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, este viernes en el 40 aniversario el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico. "Aprovechando el traslado del Consorcio Regional de Transportes al edificio de Metro de Madrid, vamos a convertir esa sede en el centro neurálgico para la coordinación del transporte público de la región", ha informado.

El nuevo recurso coordinará a más de 40 operadores y mejorará la movilidad de millones de ciudadanos al proporcionar una mayor respuesta ante incidencias y ofreciendo notificaciones en tiempo real al usuario.

La presidenta ha subrayado que el Metro de Madrid cada vez llega a más lugares de la región y por el transitan 2,5 millones de personas cada día, un medio cada vez "más flexible y con una capacidad cada vez mayor".