ECONOMÍA
Madrid lidera la creación de empleo industrial en España con un 15,2 % del total nacional
El peso del sector industrial en Madrid sigue creciendo y se consolida como el segundo más relevante dentro de la economía regional, con una aportación del 9,1 % al Valor Agregado Bruto (VAB)
La Comunidad de Madrid ha generado más de 36.000 nuevos empleos industriales desde el año 2019, lo que supone el 15,2 % del total del empleo industrial creado en todo el país durante este periodo. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en el segundo trimestre de 2025, el número de profesionales del sector industrial madrileño alcanzó los 303.600 trabajadores.
Este dato fue destacado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante su visita a la planta de la empresa de tecnología eléctrica Ormazabal - Grupo Velatia, ubicada en Loeches, con motivo de la celebración del 30º aniversario de la compañía.
La industria, un pilar económico en la región
El peso del sector industrial en Madrid sigue creciendo y se consolida como el segundo más relevante dentro de la economía regional, con una aportación del 9,1 % al Valor Agregado Bruto (VAB).
Con el objetivo de continuar impulsando esta tendencia positiva, el Gobierno regional ha anunciado la próxima presentación del Plan Industrial 2026-2030, un proyecto que busca reforzar la competitividad del tejido industrial madrileño mediante una estrategia integral que incluye la mejora de la formación y la capacitación profesional, la digitalización de procesos, así como el fomento de la eficiencia energética, todo ello adaptado a los retos actuales y futuros del sector.
Medidas fiscales para empresas familiares
Junto a este plan, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha una nueva ley de apoyo a las empresas familiares, con el fin de facilitar sus procesos de sucesión y modernización. Esta normativa incluirá deducciones fiscales específicas y ayudas económicas, con una inversión inicial de 2,5 millones de euros en su primer año de aplicación.
Una de las novedades más relevantes será la reducción del 95 % en la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre tíos y sobrinos, independientemente de si el fallecido tenía o no cónyuge o descendientes, lo que representa un importante incentivo para la continuidad de los negocios familiares.
