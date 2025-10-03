MADRID
Almeida insiste en que no se obligará a las mujeres a recibir información sobre el aborto
"Quien se funde con la ultraderecha es Pedro Sánchez", ha arremetido contra el presidente del Gobierno
Agencias
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que el Ayuntamiento no obligará a las mujeres a recibir información sobre el aborto, para apostillar que aportar esa información es un ejemplo de puro "sentido común" aunque quien alimenta la "crispación y la polarización", esto es, "Vox y Pedro Sánchez", pretenda sacarlo de contexto.
"Lo que tenemos claro es que nosotros no vamos a obligar a las mujeres a recibir esa información y decimos que, sin comprar el argumentario de Vox, no pasa nada porque las mujeres tengan información. Es un puro planteamiento de sentido común", ha defendido desde la Puerta del Sol.
Almeida ha aseverado que el sostenido por su equipo es "un planteamiento sólido", para insistir en que no van a comprar el argumentario "ni de Vox ni de Pedro Sánchez ni a obligar a las mujeres porque simplemente se va a decir que tienen información que estará a su disposición".
La "crispación y polarización" de Vox y Sánchez
"Esto todo el mundo lo entiende, salvo aquellos que viven de la crispación y de la polarización, como Pedro Sánchez y Vox. Los demás estamos en el sentido común. "¿Quién se funde con la ultraderecha? Quien se funde con la ultraderecha es Pedro Sánchez", ha espetado.
Almeida ha insistido en que "quien se quiere fundir electoralmente con la ultraderecha es Pedro Sánchez y a quien le interesa el auge de Vox es a Pedro Sánchez". "El que quiere de verdad que Vox crezca en España es Pedro Sánchez, que nadie lo dude", ha reiterado.
