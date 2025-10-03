La lavandería 'Madrid excelente' donde el 82% de los trabajadores tienen discapacidad, cada prenda lleva chip y la rentabilidad convive con lo social

El sonido de la maquinaria se mezcla con un ligero olor a detergente en El Pozo. Unos 110 trabajadores, el 82% con alguna discapacidad, se encargan de gestionar los textiles que llegan de hoteles en una de las plantas de Ilunion TextilCare. Allí procesan y gestionan kilos y kilos de sábanas, toallas o albornoces. Pero este lugar va mucho más allá de ser una simple lavandería industrial. Aquí, aseguran sus responsables, se cuida mucho el ambiente laboral y que cada persona tenga un puesto adecuado a sus capacidades. También se tira de innovación y de un nivel de sostenibilidad que aún cuesta encontrar en otras empresas, lo que les ha valido para recibir el sello Madrid Excelente que otorga la Comunidad de Madrid.

Esta unidad de negocio especializada de Ilunion ha logrado combinar la rentabilidad con la labor social. Aquí cada empleado cuenta con un puesto que se adapta a su perfil. David López Pachón, director general de Ilunion TextilCare, explica que, en el caso de que ese puesto no se adapte a su discapacidad, la persona trabajadora se deriva a otra de las plantas que hay en Madrid. Apuestan por la reubicación y por alcanzar los resultados para que "la última opción sea la salida".

El interior de la planta de El Pozo, en Madrid. / Alba Vigaray

Para que en el día a día este clima laboral funcione, una psicóloga y una trabajadora social les ayuda a hacer una comunicación adaptada con sus trabajadores según su perfil. También hacen una vigilancia especial en aquellas personas con discapacidad psíquica. Con todo, recuerdan, su filosofía no es el asistencialismo, sino que buscan la eficiencia empresarial con el impacto social.

Cada prenda con su 'DNI'

También llevan la innovación por bandera. Porque el servicio, como explican los responsables, va más allá del lavado tradicional, convirtiéndoles en un consultor textil para sus clientes.

Uno de los aspectos que les destacan es un sistema de trazabilidad que permite la optimización de inventarios y prevención de pérdidas. Cada una de las piezas lleva cosido en el dobladillo un chip RFID que funciona como un DNI propio.

El sistema de trazabilidad permite optimización de inventarios y prevención de pérdidas. / Alba Vigaray

"Al entrar en el túnel de lavado por primera vez, se le asigna la identificación. Por ejemplo, indicas que es una sábana de lino verde del NH Abascal", expone López. De esta forma, pueden rastrearlas en todas las etapas y a lo largo de toda su vida útil. Saben en cualquier momento a qué hotel corresponde una toalla, dónde se encuentra ahora mismo, cuántos lavados lleva acumulados o cuál es el momento de amortización, es decir, el de jubilarla.

Además, no solo limpian y planchan: también ofrecen renting. Esto implica que, más allá de alquilar sus textiles, pueden asesorar al cliente sobre lo que necesiten.

Sobresaliente

Todo ello les ha servido para recibir el sello de calidad de Madrid Excelente que entrega el Gobierno de la región. Elena Mantilla, la directora general de Madrid Excelente, que pertenece a la Consejería de Economía y Hacienda, ha destacado durante la entrega hasta qué punto el informe de los auditores, expertos e independientes, les reconoce y les puntúa "con sobresaliente".

Lo hace por "sobresalir frente a la mayoría de empresas de Madrid" en cuestiones de sostenibilidad, con proyectos como el Plastic Off, con el que han logrado eliminar más de 200 toneladas de plástico de un solo uso en un año, o con las tecnologías de lavado que han reducido un 13% el consumo de agua y un 24% su huella de carbono.

Ropa recién planchada. / Alba Vigaray

Mantilla también destaca que sean líderes en ventas, sus proyectos de divulgación, sus retribuciones variables para los empleados o el especial apoyo que otorgan a las personas con discapacidad pese a no ser una ONG. Porque, como ha destacado, son una empresa rentable que hace labor social y es líder del mercado.

Proyecto en expansión

En el último año, Ilunion TextilCare ha procesado 242.960 toneladas de ropa con una plantilla donde el 73% del total son profesionales con discapacidad. En total, cuentan con plantas operativas en España y Colombia. Pronto también habrá una en Portugal. En todas ellas, ofrecer un servicio que trasciende la lavandería industrial tradicional "con el propósito de construir un modelo empresarial comprometido con el cambio social y ambiental positivo".

Celebración del 'Madrid Excelente'. / Alba Vigaray

Además de los servicios de lavandería y el renting de ropa, en otras plantas también hacen gestión de uniformes, suministro de productos de bienvenida para el sector hotelero y servicios de higienización específicos para el ámbito hospitalario.