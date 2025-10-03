Homofobia en el fútbol madrileño: Alberto Lejárraga, guardameta del Sanse, víctima de insultos durante un encuentro en Majadahonda

El gesto más natural del mundo hizo noticia a Alberto Lejárraga hace dos años. El guardameta madrileño, que por aquel entonces militaba en el Marbella FC, celebró el ascenso del conjunto andaluz a Segunda RFEF en abril de 2023 besando a su pareja a pie de campo. Una reacción tras el éxito de lo más hermosa y habitual en estos momentos de felicidad y euforia que muchos miraron escandalizados por una despreciable razón: la orientación sexual del futbolista.

Tras su paso por el conjunto marbellí, donde fue pieza clave en el salto de categoría posicionándose como el portero menos goleado de su grupo, el pasado mes de enero Lejárraga -- con pasado en equipos como el Alcorcón, el Navalcarnero, el Granada B o el Real Murcia -- hizo las maletas y puso rumbo al Estadio Municipal José Luis de la Hoz-Matapiñonera, casa de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Su buen rendimiento le valió la renovación, y en este inicio de temporada 2025/2026 se ha hecho indiscutible en la portería, disputando como titular los cuatro partidos que su equipo ha jugado hasta la fecha. En lo personal, además, vive un buen momento, tras contraer matrimonio con su ahora esposo el pasado mes de junio.

Sin embargo, el gran inicio de campaña de este futbolista e ingeniero informático se ha visto empañado estos días por el abominable episodio del que fue víctima el pasado fin de semana en el Cerro del Espino, estadio local del CF Rayo Majadahonda.

El árbitro tuvo una "firme actuación ante los hechos"

En el minuto 65 del choque que enfrentó a estos dos conjuntos, el árbitro principal se vio obligado debido a insultos homófobos proferidos desde la grada local. En el acta del partido, el colegiado explicó así lo ocurrido: "El guardameta del conjunto visitante (Alberto Lejárraga) se ha dirigido a mi persona indicándome que desde la grada le habían hecho comentarios homófobos, con los términos de “maricón" en repetidas ocasiones". El delegado y eterno capitán del equipo rayista, Sergio Oliva, se acercó a la Grada Joven -- donde se encontraban los aficionados responsables de los insultos -- para poner fin a las ofensas.

El Sanse agradeció al árbitro su rápida actuación en un comunicado, y expresó su deseo de que se adopten "las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan" reafirmando su "compromiso con un deporte libre de odio y discriminación". El Rayo Majadahonda publicó una imagen de la citada Grada de Animación acompañada del siguiente texto: "Unidos bajo un mismo escudo, una misma pasión y unidos por el respeto". El protagonismo dado en el perfil de X del equipo a los responsables del avergonzante episodio no gustó a Lejárraga, que esperaba un mensaje más contundente.

"Si debo interpretar esto como las disculpas públicas por lo que paso el domingo, no me valen. Como tampoco me valen si celebráis una victoria en la grada de donde venían los insultos, o si ponéis fotos con esa misma grada hasta en la portada de vuestro perfil. RESP(ONSABILIDAD)", expresó en su cuenta personal citando la publicación del club majariego.

No hay constancia de que el Rayo Majadahonda haya interpuesto algún tipo de sanción a los aficionados implicados, ni se ha emitido ningún tipo de comunicado al respecto más allá del tuit previamente mencionado. En la crónica emitida en la web del club acerca del partido no se menciona, tampoco, en ningún momento el incidente.